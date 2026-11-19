美國智庫皮尤研究中心今天發布預測報告指出，由於穆斯林生育率高於其他任何宗教，伊斯蘭教預計將在下個10年中葉超越基督教，成為全球規模最大的宗教。

路透社報導，皮尤研究中心（Pew Research Center）研究發現，儘管基督教數世紀以來一直位居人類最大宗教，但全球穆斯林人口成長速度遠快於基督教，預計到2035年將達到25億7000萬人，相較之下，同年基督徒人數預計為25億2000萬人。

皮尤研究中心表示，如果近期趨勢持續下去，到2070年全球穆斯林人數將以36億超越基督徒的30億，屆時伊斯蘭教也將占全球人口最大比例，從2020年的26%攀升至37%。與此同時，基督教占全球人口比例預計將維持在29%左右，位居第2。

這項研究將這項轉變主要歸因於伊斯蘭世界較高的生育率，在2020年至2025年期間，平均每名穆斯林婦女生育3.1名子女，而每名基督徒婦女則為2.5名。

總部位於華府的無黨派智庫皮尤研究中心指出，雖然自然人口成長（即出生人數多於死亡人數）仍是改變穆斯林與基督徒人口結構的最大因素，但宗教信仰轉換也將發揮一定作用。

全球總人口在2020年至2070年間預計將成長29%，而伊斯蘭教與基督教是唯二預計能跟上或超越這項成長率的宗教群體，預估增幅分別為80%與30%。

印度教徒的絕對人數正在增加，但占全球人口的比例預計將微幅下滑（2070年為13.6%），猶太教徒預計也將呈現類似趨勢（2070年為0.17%）。同時，佛教徒的人數及占全球人口比例預計都將下降（2070年為2.5%）。

皮尤研究中心指出，所有其他宗教合計，包括巴哈伊教徒、道教徒、耆那教徒、錫克教徒及各種民間信仰追隨者，人數預計將溫和成長，但到2070年占全人類的比例合計將跌破2%。

此外，研究發現，無宗教信仰者（涵蓋自認為無神論者或不可知論者的群體）占全球總人口的比例預計將大幅下降，從2020年的24%降至2070年的17%。

未來數十年，多數國家的無宗教信仰人數將會增加，但由於全球多數無信仰者目前居住在中國，而中國人口預計將萎縮，這些增幅將完全被中國人口減少所抵銷。