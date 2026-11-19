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最萌除草機胃口太好！東京「四谷山羊」才上班1個半月就退休
根據日媒「withnews」報導，派駐在東京JR四谷站的兩隻「除草山羊」──2歲的母山羊「Pokke」與1歲的公山羊「Nagi」，因模樣萌翻通勤族在社群爆紅，還被暱稱為「四谷山羊」。這對山羊原定10月9日起在站前江戶城外護城河舊址出勤3個月，不料牠們工作勤奮認真且胃口太好，僅花1個半月就把約900平方公尺的雜草啃到幾乎不見綠意，目前只能改餵牧草，確定將「提早退休」。
JR東日本上野事業總部表示，由於兩隻山羊的「最後上班日」尚未明確公布，想一睹萌樣的民眾得把握11月底前的最後機會。至於第2波「除草山羊」預計於2027年3月至5月再度進駐，實際時間將視雜草生長狀況調整，但屆時是否由同一對山羊上陣仍是未知數。
消息曝光後引發日本網友熱議，許多人直呼可惜，大讚山羊除草環保又不傷土壤，光是待在站前就超級療癒，也有人笑稱基地旁就是派出所，不怕遭人惡作劇，盼明年算準草量讓牠們待久一點。
不過也有網友點出實際限制，指出山羊只吃嫩葉、冬季無草可啃，一年之中能派上用場的時間有限。另有民眾表示「提早退休」說法也太可愛，但也提到曾擔心路邊雜草太硬或可能有毒，怕山羊腸胃吃不消。
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