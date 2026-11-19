「霧與記憶之間—台灣當代藝術展」日前在西班牙塞哥維亞的中世紀皇家修道院登場，匯聚7位台灣藝術家錄像與裝置作品，邀請歐洲觀眾透過藝術反思「人權」議題。

繼2025年合作「臺灣回聲」數位藝術展之後，文化部駐西班牙代表處文化組再次委任西班牙知名動態影像平台「放映機錄像藝術節」（PROYECTOR）總監古提瑞茲克魯（Mario Gutierrez Cru）策展，以「人權」為主題，呈現台灣在民主化歷程中對自由、記憶、身分認同及社會正義等議題的反思。

「霧與記憶之間—台灣當代藝術展」自11月14日至12月5日，在位於塞哥維亞（Segovia）的聖安東尼皇家修道院（Monasterio de San Antonio el Real）盛大開展，展出包括袁廣鳴「日常戰爭」、陳界仁「中空之地」、蔡佳葳「高雄港漁工之歌」、劉玗「在這裡我覺得還蠻放鬆的」、姚瑞中「巨神連線」、蘇郁心「水眠第二章節 西藏路下的赤池」及陳萬仁「靜默遷徙」等錄像裝置作品。

策展人並安排西班牙藝術家加西亞（MiquelGarcía）以國家人權博物館白色恐怖期間受難名單，發展作品「台灣的被消失者」，隱喻台灣白色恐怖時期的歷史創傷與轉型正義。

14日舉辦的開幕式與導覽，駐西文化組特邀藝術家袁廣鳴、陳萬仁、蘇郁心親赴現場，並於16日舉辦專題講座，向西班牙觀眾介紹展出作品與創作歷程。

陳萬仁的「靜默遷徙」錄像裝置作品是特別為本次展覽量身打造，他將台灣歷代政權與軍事力量，以士兵身影投射在莊嚴的修道院空間，讓修道院變成時間的容器，而歷史記憶如霧一般流動，以回應展覽主題「霧與記憶之間」。

陳萬仁在16日的講座上表示，畫面中的士兵雖自不同年代來到台灣，但對於戰爭與流離的創傷是相同的，士兵投影就如記憶投射，表現台灣複雜的地緣與歷史。

蘇郁心的錄像作品「水眠第二章節 西藏路下的赤池」，透過2張具統治與軍事目的的台北城地圖，包括日治殖民時期地圖與二戰時期美軍空拍圖，發掘因城市現代化而被壓迫的水路，藉由「感官性」與「藝術性」的製圖，攤開台灣殖民歷史與台北城市記憶。

台灣影像藝術開拓者袁廣鳴本次展出的錄像創作「日常戰爭」（Everyday War），是他於2024年受邀作為「第60屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館代表藝術家的主題作品。

「日常戰爭」藉由無預警被轟炸的套房，透過精巧的空間布局及攝影運鏡，搭配遊戲主播直播戰爭遊戲的聲音，呼應台灣與國際社會對於暴力入侵的憂懼，呈現荒謬的現實與現實的荒謬性，隱喻看似美好世界裡四伏的危機感及台灣時代精神的焦慮感。

袁廣鳴在講座中分享，創作時適逢COVID-19疫情找不到助手，「一個人做了3年」，並說「這是我最後一次做爆破」。

當觀眾問及AI對於藝術創作的衝擊，袁廣鳴分享他在2024年運用AI技術創作的科技藝術作品「扁平世界」（Flat World），表示AI只是個工具，而「新工具或新媒體的誕生，會促使創作者去反思舊媒材的本質及創作的本意」。

駐西文化組長張祐瑄表示，本次選在中世紀修道院呈現一場以台灣人權為主題的當代藝術展覽，場域本身承載的歷史底蘊與集體記憶與展覽主題巧妙呼應，透過台灣藝術家的創作與拜訪，讓來自歐洲不同文化與歷史背景的觀眾，理解彼此的民主進程與社會經驗。

張祐瑄告訴中央社，她期望這次展覽能讓台灣與西班牙在民主、人權及文化價值上，展開更多對話與交流。

聖安東尼皇家修道院建於15世紀，屬於西班牙國家級文化財產。近年在西班牙非營利組織「奇蹟之路」協會（Asociación Camino del Asombro）推動文化資產保存及修復下，2025年6月起開放大眾參觀，「霧與記憶之間—台灣當代藝術展」為修道院開放後的第一場藝術展。