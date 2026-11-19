哥斯大黎加一名記者羅德里格斯（Camilo Rodríguez），長期揭露涉嫌販毒的毒販及政治人物，沒想到竟在光天化日下遭人槍殺。檢方懷疑這案子可能是與他的報導有關的買凶殺人事件，但目前尚未確認犯案動機，也沒有公布嫌犯身分。

據《衛報》（The Guardian）報導，51歲的羅德里格斯經常公開指控毒犯或政治人物涉嫌毒品交易。11月16日下午約3時20分，他在哥斯大黎加首都聖荷西（San José）郊區一條主要公路上遭到槍擊。當時正值下午交通尖峰時段，羅德里格斯在眾目睽睽之下遭人槍殺，最後因身中多槍身亡。

檢方調查發現，現場留下多處彈痕，犯案手法疑似職業殺手所為。哥斯大黎加檢察總長迪亞斯（Carlo Díaz）表示，羅德里格斯生前曾向當局通報自己受到死亡威脅，但當時拒絕接受保護。迪亞斯懷疑，這起槍殺案可能與羅德里格斯過去發表的指控有關，不過目前尚未提出進一步證據，也沒有公布任何嫌犯身分。

哥斯大黎加總統費南德茲（Laura Fernández）隨後透過影片譴責這起攻擊事件，表示自己對這起謀殺案感到憤怒。費南德茲強調，無論羅德里格斯過去發表過什麼內容，這起事件都是對國家言論自由的嚴重傷害。檢察總長迪亞斯也表示，任何試圖透過暴力讓人噤聲的行為，都是民主社會無法容忍的。

這是哥斯大黎加25年來首起已知的記者遇害案件。上一次類似事件發生於2001年7月，當時廣播節目製作人梅迪納（Parmenio Medina）也在聖多明哥（Santo Domingo）附近的公路上遭槍殺，地點與這次案件相近。

哥斯大黎加過去長期被視為中美洲最和平、民主制度最穩定的國家之一，但近年受到國際販毒集團活動影響，暴力犯罪日益嚴重。2013年至2023年間，當地凶殺率增加了一倍，此後僅略有下降。如今，羅德里格斯在繁忙公路上遭槍殺，不僅引發外界對記者安全的擔憂，也再次凸顯哥斯大黎加面臨的毒品犯罪與暴力問題。