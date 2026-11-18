數家土耳其新聞通訊社報導，一架俄羅斯客機今天飛往土耳其南部途中接獲炸彈威脅，幸已平安降落，機上乘客與機組人員全數撤離。

法新社報導，這架由俄羅斯方位角航空公司（Azimuth Airlines）營運的蘇愷超級噴射100型（Sukhoi Superjet 100）客機，從俄羅斯南部的麥諾尼葉沃迪市（Mineralnye Vody）飛往土耳其安塔利亞（Antalya）。

第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）正在安塔利亞舉行。

土耳其多安通訊社（DHA）與Ihlas通訊社（IhlasNews Agency）報導，客機接獲威脅後，降落在安塔利亞機場，隨後被移至安全區域，機上65名乘客與4名機組員全數撤離。

根據Ihlas通訊社，並未發現任何可疑物品。

本月稍早，歐洲各地數十架民航班機接連收到假的炸彈威脅，促使數國展開調查，追查惡作劇者。

愛爾蘭方面稱懷疑這是「協同進行的干擾行動」，但尚未查明涉案者身分。