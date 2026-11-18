聽新聞
0:00 / 0:00
又傳飛機接獲假炸彈威脅 俄羅斯客機載69人平安抵土耳其
數家土耳其新聞通訊社報導，一架俄羅斯客機今天飛往土耳其南部途中接獲炸彈威脅，幸已平安降落，機上乘客與機組人員全數撤離。
法新社報導，這架由俄羅斯方位角航空公司（Azimuth Airlines）營運的蘇愷超級噴射100型（Sukhoi Superjet 100）客機，從俄羅斯南部的麥諾尼葉沃迪市（Mineralnye Vody）飛往土耳其安塔利亞（Antalya）。
第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）正在安塔利亞舉行。
土耳其多安通訊社（DHA）與Ihlas通訊社（IhlasNews Agency）報導，客機接獲威脅後，降落在安塔利亞機場，隨後被移至安全區域，機上65名乘客與4名機組員全數撤離。
根據Ihlas通訊社，並未發現任何可疑物品。
本月稍早，歐洲各地數十架民航班機接連收到假的炸彈威脅，促使數國展開調查，追查惡作劇者。
愛爾蘭方面稱懷疑這是「協同進行的干擾行動」，但尚未查明涉案者身分。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。