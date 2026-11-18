英國劍橋辭典（Cambridge Dictionary）公布2026年代表字human（人類），並預告未來可能收錄新興詞彙FOBO（fear ofbecoming obsolete，害怕被淘汰），反映人工智慧（AI）給人類帶來的焦慮與挑戰。

劍橋辭典對human的定義是「具備人類擁有的特質、弱點和情感，而非神祇、動物或機器」。然而，近年全球熱議的話題之一即是當AI導致人類與機器之間的界線模糊，「身為人類」的含義究竟為何。

劍橋大學（University of Cambridge）17日針對劍橋辭典年度選字提到，在AI浪潮下，2026年有許多公眾人物挺身捍衛「人類」（humans）及「人性」（humanity），例如具指標意義的美國高科技企業「微軟」（Microsoft），它的創辦人比爾蓋茲（BillGates）8月底曾撰文主張，特定職業和活動必須、也只能保留給人類，這就是「人類專屬」（HumanReserved）。

此外，有「AI教父」之稱的英國－加拿大科學家、2024年諾貝爾物理學獎得主辛頓（GeoffreyHinton）曾示警，人類正在創造「異種生命」（alienbeings），意指人類已不是唯一的智慧物種。然而，人類只有「短短幾年」的時間適應這個新現實。

AI挑戰人類的「原創性」、創造力和智慧財產權等概念，引發視覺藝術、影劇、音樂、文學等文化藝術和文創領域人士的反彈。

另一方面，AI的「深偽」（deepfake）技術可用於假冒身分，引發侵害個人安全、遭他人利用從事非法活動等疑慮。美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）4月即採取行動，申請註冊自己的聲音和外貌。

專業包含AI治理與人權研究的劍橋大學教授亞當斯（Rachel Adams）指出，AI促使人類重新思考數千年來反覆出現的大哉問：「我們是誰」、「身為人類」究竟所指為何？

亞當斯示警，AI將是對人性的深重考驗。AI很有可能加深既有的不平等，雖然也有可能解決相關問題。

辭典編纂人麥金塔（Colin McIntosh）說，AI已改變人類如何討論「身為人類」。人類對「身為人類」這個概念重拾興趣，這反映了時代精神，也是human獲選為劍橋辭典2026年代表字的原因。

值得一提的是，根據劍橋大學發布的資訊，原本與human共同角逐年度代表字的還包含agent（即AI代理、智慧體；是能夠自主決策並自行完成工作的AI系統），以及analogue（形容詞，用於形容不涉及或不需要網路或數位科技的活動、體驗或物品），皆與AI有程度不等的關聯。

此外，FOBO是未來可能被納入劍橋辭典的新興詞彙之一。劍橋大學表示，有調查顯示，每10名美國勞工之中就有4人認為，AI導致的失業是他們的最大恐懼。

劍橋辭典收錄新詞的標準包括普及程度、是否穩定擴散，以及在網路上被搜尋的頻率。