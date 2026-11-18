秋天是柿子盛產的季節，不少人喜歡趁著當季大快朵頤，但柿子若吃得太多，竟可能讓胃裡形成「胃糞石（又稱胃柿石）」！日本就曾發生有婦人每天狂吃柿餅，結果胃裡竟結出多顆超過3公分的硬石，甚至有人因此引發腸阻塞連開兩次刀。

據日媒《PRESIDENT Online》報導，柿子中含有具有澀味的單寧酸，進入胃部後受到胃酸作用，會變得較不容易溶於水，也難以消化，接著可能與其他食物殘渣結合、逐漸凝結成塊，形成俗稱的「胃糞石」。

日本古賀綜合醫院曾發表一例病例，一名69歲女性因每天吃5至6顆柿餅，胃裡形成多顆胃糞石，最大直徑達3.7公分。胃糞石除了可能造成胃部不適，若掉進腸道，還可能引發腸阻塞，嚴重時必須接受手術。

日本三豐綜合醫院也曾記錄一名82歲男性的病例。男子在5個月前曾連續食用柿子，隨後出現噁心、腹痛等症狀，經研判是胃糞石掉入腸道造成阻塞，因此接受手術。不料，男子出院20天後，再度因另一顆胃糞石掉落引發腸阻塞，只好再次動刀，所幸最後順利康復出院。

胃糞石可能引發的症狀，包括上腹部、也就是心窩處不適、腹脹、噁心及嘔吐。德島大學研究團隊等人的病例報告指出，因糖尿病造成神經病變，或曾接受胃部切除手術，導致胃部排空速度變慢、食物不容易進入腸道的人，較容易形成胃糞石。不過，即使是胃部健康的人，若一次吃下大量柿子，也可能發生類似情況。

秋天美食多，柿子也正值當季，但吃得太多仍可能增加身體負擔。《元氣網》曾報導，柿子和富含蛋白質的食物或是高纖維食物一起吃，易形成胃糞石，若要避免該情況發生，兩者進食時應隔一段時間，或將柿子去皮再食用。常見的蛋白質食物如肉類、豆類、奶蛋類、海鮮等，高纖維食物則有菠菜、地瓜、竹筍等。

另外，由於柿子屬性寒涼、鉀含量高，因此脾胃虛寒、須限鉀的腎臟病患及孕婦不適合吃太多柿子。而柿餅的碳水化合物比率高，糖尿病患者應視飲食計畫，計算食用量。