英國一名80歲婦人日前返家時，於住家門外遭人潑灑易燃液體在身上並點火，造成婦人全身嚴重燒傷，目前仍在醫院與死神搏鬥。警方目前已逮捕一名33歲男子，但懷疑男子只是共犯，案件仍有許多疑點尚待釐清。

據《衛報》（The Guardian）報導，這起事件發生在英國赫特福德郡沃特福德（Watford）。11月16日，80歲婦人雷蒙德（Brenda Raymond）在中午左右返回住處時，卻遭歹徒攻擊燒傷。警方調查指出，歹徒疑似趁雷蒙德返家時，朝她身上潑灑易燃液體後點火，導致婦人嚴重燒燙傷。救護人員趕抵現場後，緊急將她送往附近醫院搶救，目前婦人仍處於命危狀態。

警方也發現，附近另一戶公寓的信箱投遞口曾被人倒入助燃液體，但目前尚未正式確認兩起事件是否有關聯。赫特福德郡警方表示，目前警方已逮捕一名33歲男子，不過，警方尚未確認他是否就是實際對婦人縱火的人，仍在持續追查凶手身分及犯案經過。

雷蒙德的家屬透過警方發表聲明，表示這幾天對全家人而言極為煎熬。他們形容，雷蒙德既健談、活潑又熱愛生活，她平時喜歡運動及跳舞，沒想到竟會遭遇如此殘忍的攻擊。

負責偵辦案件的警探布里吉斯（Adam Bridges）指出，這是一起令人震驚且極不尋常的攻擊事件。家屬同意公開雷蒙德的姓名及照片，希望能喚起目擊者的記憶，協助警方找到嫌犯。警方也呼籲，無論是曾目擊可疑人物、聽見異常對話，或持有監視器、行車紀錄器畫面的民眾，都應主動提供資訊，即使看似微不足道的線索，也可能成為破案關鍵。