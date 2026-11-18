英國一名66歲男子長年對妻子施暴，甚至在蜜月期間就曾用頭撞擊妻子。結婚42年後，妻子終於決定離開男子，沒想到男子竟憤而持霰彈槍射殺妻子，隨後舉槍自盡。男子雖然有家暴紀錄，警方卻批准他續領槍枝執照，如今引發悲劇，也讓社會大眾質疑警方槍枝管理不夠嚴謹。

據《衛報》（The Guardian）報導，66歲的柏金斯（John Perkins）曾是皇家海軍陸戰隊員，與67歲妻子凱瑟琳（Kathryn Perkins）結婚42年，兩人居住在英國德文郡（Devon）。雖然結婚42年，這段婚姻卻是長期充斥暴力。兒子布萊德利（Bradley Perkins）透露，父親不僅經常對母親施暴，還曾在他11歲時一拳打中他的臉，造成眼眶瘀青，驚動社福機構介入。他也記得，父親曾在一次滑雪旅行返家途中，朝母親的頭部揮拳。

2010年，柏金斯因毆打妻子，被轉介參加英國國民保健署（NHS）的憤怒管理課程，但他認為課程毫無意義，最後並未完成。柏金斯合法持有兩把霰彈槍。2023年，他以狩獵為由申請更新槍枝執照，當時家庭醫師就已向警方通報他有家暴和情緒管理問題。

雖然警方派員到夫妻住處訪查，也詢問凱瑟琳是否擔心柏金斯持有槍枝，但她當時表示沒有疑慮，因此警方最終批准續照。2025年5月，凱瑟琳決定結束這段婚姻，沒想到柏金斯竟因此持霰彈槍射殺妻子，再用另一把槍結束自己的生命。

負責調查的驗屍官朗霍恩（Alison Longhorn）認定，凱瑟琳遭非法殺害，而柏金斯則是自殺身亡。她質疑，警方在審核槍枝執照時，對家暴紀錄的調查不夠嚴謹，將正式致函警方及英國內政部，要求關注相關問題。德文郡與康瓦爾郡警方表示，正在修改涉及家暴疑慮的槍枝執照審查程序，但相關改革尚未完成。

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