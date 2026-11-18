泰國提議提供技術及人力協助緬甸處理跨境河川污染問題，兩國同意於11月底召開聯合會議，討論污染治理合作。但環境專家指出，緬甸部分礦場由地方武裝勢力控制，泰國若只與緬甸軍政府協商，恐難以從源頭解決污染問題。

泰國公共電視台（Thai PBS）今天報導，泰國副總理兼高等教育、科學、研究與創新部長尤德查南（Yodchanan Wongsawat）昨天在馬尼拉出席東南亞國協（ASEAN）與印度峰會期間，與緬甸代表團討論河川污染問題，並表示泰國有能力提供技術、專業知識及人力，協助緬甸處理污染。

緬甸撣邦的稀土開採活動疑似造成砷污染，泰國議員曾指出，清萊美賽地區（Mai Sai）的湄公河支流及賽河（Sai River）被檢測出污染物濃度最高達安全標準值的28倍，迫使當局暫停水源取水。

消息人士指出，緬甸自然資源與環境部工作小組預計於11月25日及26日與泰方會面，由尤德查南率領泰方團隊，討論污染問題。

此前，泰國副總理兼外交部長希哈薩（SihasakPhuangketkeow）12日訪問緬甸，曾與緬甸領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）會晤，核心議題之一即為泰國北部跨境河川污染問題。

國際地球權益組織（EarthRights International）湄公河地區法務總監哈德曼（Ben Hardman）接受中央社訪問時指出，東協各國政府不應將緬甸軍政府視為具有正當性的治理當局。

哈德曼說：「泰國政府若要處理跨境污染問題，就必須與所有相關利害關係人接觸，包括控制緬甸稀土礦場的地方武裝組織。」他認為，若只與幾乎無法控制稀土開採活動的對象接觸，實際上不會產生任何效果。

全球環境法律聯盟（ELAW）律師舒爾特（William'BJ' Schulte）則指出，跨境污染涉及司法管轄權問題，污染造成的損害發生在泰國，但造成污染的採礦活動位於另一個國家，受害者若要提起訴訟及要求賠償，將面臨困難。

舒爾特表示，即使受害者能在緬甸提出訴訟，當地法院仍可能面臨釐清污染造成損害的地點及蒐集證據等問題。他認為，泰緬兩國願意展開對話是正面發展，但能否取得具體成果仍有待觀察。

清萊皇太后大學（Mae Fah Luang University）講師查隆潘（Chaloemphan Kaewkanta）也指出，泰緬兩國合作處理污染問題，資訊透明及與民眾溝通十分重要，政府應讓受影響居民取得相關資訊，了解污染情況及治理進度。

他也提及中國在緬甸採礦投資及跨境污染問題中可能扮演的角色，認為泰國、緬甸與中國有必要共同合作，但相關投資與污染責任仍需要更多資訊釐清。

中國國務院總理李強上週訪問泰國，與泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）會面。泰媒「鮮新聞英文報」（Khaosod English）報導，阿努廷表示，有關泰北河川遭有毒物質污染一事，已通報中國與緬甸。

阿努廷已指派交通部長皮帕（PhiphatRatchakitprakarn）監督賽河水質、清萊府自來水生產及替代水源安排。

清萊府副府長諾拉薩（Norasak Suksomboon）則表示，當地自來水經過檢驗及測試，可以安全飲用。

目前清邁府湄艾縣部分村級供水系統已改用方河（Fang River）取代郭河（Kok River）作為原水來源，但居民仍對水質感到憂慮。