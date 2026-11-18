聯合國最新報告警告，無所不在的「環境荷爾蒙」正對健康和環境構成「全球性且日益嚴重的威脅」，保守估計每年因接觸環境荷爾蒙造成的健康與經濟損失超過1兆美元。

法新社報導，這份「內分泌干擾物質」（EDCs）報告由聯合國環境規劃署（UNEP）與世界衛生組織（WHO）共同發布，14年來首度針對環境荷爾蒙進行全面評估，發現這類物質和多種疾病之間的關聯愈來愈明確。

這份由各國科學家撰寫的報告指出，「科學證據相當明確：環境荷爾蒙對人類和環境健康構成全球性且日益嚴重的威脅」，同時批評現行法規「參差不齊且力道不足」。

環境荷爾蒙是指會干擾、模仿或阻斷荷爾蒙的化學物質，而荷爾蒙負責調節人體器官的發育和運作；從玩具、化妝品到建材和衣物，都有環境荷爾蒙的蹤跡。

報告指出，在這些化學物質和疾病的關聯中，證據力最強的是特定神經系統疾病以及精子數量減少等生殖問題；報告指出：「由於這些變化發生得相當迅速，因此不太可能主要歸因於基因改變。」

另外，科學界也愈來愈確信，環境荷爾蒙和第2型糖尿病、氣喘等全球病例激增的疾病有關。

報告共同作者、美國麻薩諸塞大學安模斯特分校（University of Massachusetts Amherst）環境健康科學教授范登柏格（Laura Vandenberg）表示，由於環境荷爾蒙無所不在，且可能在極低劑量下對健康造成影響，整體風險相當高。

目前已知的環境荷爾蒙約有1000種，但專家指出，許多化學物質根本沒有經過妥善檢測，影響仍是未知數。

報告另一名共同作者、美國史丹佛大學（StanfordUniversity）教授伍德拉夫（Tracey Woodruff）說：「我們必須停止擴大塑膠生產…減少環境荷爾蒙暴露，並禁用危害最大的物質。」