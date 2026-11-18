日本小笠原群島之中的硫磺島10月下旬起持續噴發，噴發物在硫磺島南岸附近所形成的新陸地，面積達到約50公頃。硫磺島之後的火山活動預計會改變島嶼的大小與形狀。

硫磺島的行政區域劃分屬於東京都小笠原村。1945年，日軍與美軍曾在島上爆發激烈的硫磺島戰役，雙方均死傷慘重。

「讀賣新聞」今天報導，氣象廳等單位指出，硫磺島南岸近海頻繁火山噴發。根據歐洲的地球觀測衛星「哨兵2號」（Sentinel-2）上月27日以來拍到的畫面顯示，海面冒出灰色的煙。

而11月11日與16日的畫面可見，出現三角形的陸地，且這片陸地跟硫磺島連在一起。新陸地的面積約50公頃，相當約10到11個東京巨蛋（東京巨蛋的建築面積約4.7公頃）。

2023年硫磺島噴發所新形成的島嶼所在地，就在新陸地附近。不過後來在海浪侵蝕之下，新島嶼於數個月後消失。

氣象廳表示，「由於大量浮石正在漂流，將持續密切監測。」

朝日電視台報導，日本海上保安廳（相當於海巡署）出動飛機觀測後發現，噴發口周邊形成新陸地，長度約1.5公里到2公里，且與硫磺島連接在一起。

海保廳將持續觀測這片陸地，同時呼籲附近船隻留意航行安全。