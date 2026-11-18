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紐西蘭東岸外海測得海嘯活動 警訊15分鐘後解除
紐西蘭國家緊急事故管理署今天在北島東岸外海偵測到原因不明的異常活動後發布海嘯警訊，目前已解除。
紐西蘭國家廣播電台（RNZ）和法新社報導，國家緊急事故管理署（National Emergency Management Agency）約於下午5時40分發布警訊，表示北島（North Island）東岸沿海地區可能出現強勁海流，岸邊也可能出現難以預測的湧浪。
當局並未疏散民眾，警訊於15分鐘後解除。國家緊急事故管理署表示：「根據目前的科學建議，紐西蘭北島東岸的海嘯威脅已經解除。」
國家緊急事故管理署最初發布海嘯警訊時表示，北島兩座城市納皮爾（Napier）與吉斯伯恩（Gisborne）外海的潮位計測得「海嘯活動」，但成因仍不明，「可能發生了海底山崩」。
該署先前曾警告，「強勁海流與湧浪可能造成人員受傷或溺斃」，並說「游泳、衝浪、釣魚，以及任何在近岸水域或水邊活動的人，都可能面臨危險」。
紐西蘭國營地震監測中心GeoNet與美國地質調查所（US Geological Survey）均未偵測到北島東岸外海發生地震。
紐西蘭位處澳洲板塊與太平洋板塊交界，地震活動頻繁，也是太平洋火環帶的一部分。
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