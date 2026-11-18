為了前往位於非洲與南美洲之間的特里斯坦島，凱莉．格林（Kelly Green）從南非開普敦搭上一艘長62公尺的捕龍蝦船，橫越約2800公里的南大西洋。她從未搭船出海，原本擔心會暈船，沒想到一路上什麼事也沒有。 航行一周後，船隻終於在卡爾肖特港外下錨。港口前方就是島上唯一的聚落「七海愛丁堡」。兩座伸向海中的小碼頭，在凱莉眼中彷彿張開雙臂迎接她。 凱莉看見島上大部分居民都在揮手，當時全島只有264人，包括她的父母瑪麗娜與尚恩．柏恩斯。父親被派到這座英國海外領土擔任行政長官，說服原本不情願的22歲女兒前來探望。當時住在英國的凱莉，比起偏遠島嶼，更喜歡上夜店。她記得父親曾說：「妳一定要來，因為以後可能再也沒有這樣的機會了。」

2026-11-18 12:00