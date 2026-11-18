一份國際報告今天提出警告，隨著幫派暴力引發大規模人口流離失所，海地的人道危機進一步惡化，預計到明年，將有超過25萬名海地幼童面臨急性營養不良。

路透社報導，負責評估全球飢餓危機的「糧食安全階段綜合分類」（Integrated Food Security Phase Classification，IPC）估計，到2027年5月，海地將有25萬3700名5歲以下的兒童面臨急性營養不良，其中近9萬4000人將屬重度病例，甚至有生命危險。

此外，這份報告指出，預計將有2萬5700多名孕婦及哺乳期婦女出現急性營養不良。

武裝暴力與大規模人口流離失所，對人道援助送往海地最脆弱家庭的工作造成干擾，也限制兒童取得醫療照護的機會。這些兒童若長期缺乏足夠食物，可能遭受永久性的發育損害。

國際人道組織「反飢餓行動」（Action Against Hunger）海地分部主任恩加盧拉（Maxime Ngalula）說：「這些數字背後，是一群不能再等待的孩子。暴力與流離失所，正使家庭無法取得食物及救命治療。」

恩加盧拉表示，重度營養不良病例雖然可以治療，但這些兒童現在就需要援助。

儘管海地的人道救援組織持續向流離失所者營地及學校提供餐食，但援助資金遭到大幅削減，已限制海地救援行動的涵蓋範圍。

「世界中央廚房」（World Central Kitchen）海地救援行動主任托佩（John Torpey）說：「這些努力雖然至關重要，但遠遠不夠。全世界不能對這場危機視而不見。」

今年9月，IPC公布另一份報告指出，截至2027年2月，海地將有594萬人面臨危機等級的糧食不安，超過報告評估人口的一半。IPC預測，隨著更多社區情況惡化，到2027年6月，受影響人數將進一步攀升至635萬人。

海地與武裝幫派長年衝突，已造成近150萬人流離失所，占海地人口1/10以上。這些幫派被控涉及屠殺、集體性侵及縱火等暴行，還占據海地主要糧食生產區的大面積農地。

IPC也警告，太陽城（Cité Soleil）等幫派控制區，情況可能進一步惡化。上個月，薩爾瓦多4名士兵失蹤後，薩爾瓦多派駐海地的士兵與海地警方在當地展開大規模聯合行動。

聯合國估計，自相關事件發生以來，當地治安行動大幅升級，迫使居民撤離，已有約7000人逃離薩爾瓦多士兵最後出現地點周邊的家園。