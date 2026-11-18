在月球建造房子就像蓋樂高積木！美國研究團隊近日開發出一項創新的3D列印技術，無需添加任何黏合劑，就能直接將模擬月球塵埃燒結成宛如樂高積木的互鎖式磚塊。目前，這項成果已發表於權威期刊，為未來太空人就地取材建造月球基地提供極具潛力的新方向。

雷射燒結無需黏劑

《大眾科學》報導，建立永久性月球基地需要能抵禦宇宙輻射、微隕石撞擊與月震的堅固結構，但從地球運送建材不僅空間受限，更會帶來高昂的運輸成本。為解決此難題，阿肯色大學機械工程團隊利用「雷射粉體床熔融」3D列印技術，透過高功率雷射光束將細微的月球表岩屑顆粒直接高溫燒結在一起。

研究團隊採用模擬阿波羅任務採集樣本的「月球高地模擬表岩屑」(LHS-1)，成功印製出十字形與「H」字形等數公分寬的微型原型，並能像樂高積木般相互嵌合，組裝成更大型的建築結構。

如此一來，由於月球塵埃不含任何有機物質、無法自然凝結，這項技術讓塵埃顆粒得以自我結合，完全省去從地球攜帶化學黏合劑的需求。

孔隙較多仍待測試

《Science X》報導，這項發表於權威期刊的研究，展現了利用月球原生材料打造殖民地基礎設施的可行性。然而，研究團隊也坦承該技術目前仍面臨重要限制，由於缺乏傳統黏合劑，純靠雷射燒結製成的月球磚塊孔隙較多，整體結構強度也比含有黏合劑的材料來得脆弱。

儘管現階段這些積木僅能做到自我支撐，尚未能承受額外的建築負重，但這已證明僅靠月球塵埃就能建構出基地的基本框架。因此，研究團隊未來將進一步測試該製程在真空與微重力等極端月球環境下的表現，期盼為人類重返月球並建立長期聚落奠定重要基礎。

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