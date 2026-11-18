日本富士山封山後，一名25歲中國籍男子仍獨自上山結果失聯，至今下落不明。他的父親開出最高50萬元人民幣（約新台幣250萬元）懸賞金，希望能早日找到兒子。不過，消息傳出後在日本引發不少討論，有人質疑高額獎金可能吸引其他人冒險上山，反而造成更多意外。

朝日電視台報導，這名中國籍男子在富士山封山期間獨自登山，8日之後便與外界失去聯繫。富士山10月底迎初雪，但男子據稱沒攜帶足夠的冬季登山裝備就上山。

山梨縣政府及警方獲報後，陸續派出搜救人員和直升機搜尋，截至18日，男子已失蹤10天，仍沒有任何下落。

對於這起事件，山梨縣知事長崎幸太郎日前在記者會上表示，「只要稍微想一下，就應該知道這個季節攀登富士山有多危險」，對於有人仍冒險上山感到遺憾。他也提醒，冬季富士山的環境相當嚴峻，就連專業搜救人員都得冒著生命危險執行任務。

富士吉田市市長堀內茂也表示，「富士山才剛封山，就出現如此魯莽的登山者，實在令人遺憾」。

為避免類似情況再度發生，山梨縣政府計劃加強透過社群媒體等管道，向外國遊客宣導封山規定及登山風險。

另一方面，失蹤男子的父親13日抵達日本後，希望能透過懸賞方式，讓更多人協助尋找兒子。

根據中國地方媒體報導，家屬表示，如果有人找到男子並成功救出，願意支付50萬元人民幣（約1200萬日圓）；即使最後找到的是遺體，也會支付10萬元人民幣（約240萬日圓），表達對搜救人員的感謝。

不過，這筆懸賞金究竟會如何分配，以及最後是否真的會支付，目前都還沒有明確說法。

父親急著尋找兒子的心情可以理解，但高額懸賞的消息傳到日本後，也引起不少不同聲音。

有日本網友認為，「至少應該先支付搜救隊的費用吧！」也有網友擔心，1200萬日圓不是小數目，萬一有人為了獎金，在沒有充分準備的情況下進入山區，恐怕又會發生新的山難。

熟悉山岳救援的專家也提出類似看法，指出這個季節的富士山天氣變化很快，隨時可能出現強風、低溫及惡劣天候，即使是有經驗的登山者也不能掉以輕心。

專家表示，「最擔心的就是懸賞金反而吸引更多人上山，增加二次山難的風險」，呼籲民眾不要為了尋人或獎金，在封山期間貿然入山。