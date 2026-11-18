通膨與經濟疲軟令不少精品業陷入寒冬，不過義大利頂級男裝品牌STEFANO RICCI於16日公布財報，不僅今年前9個月業績成長逾10%，明年新款秋冬系列還邀請曾拍攝「阿富汗少女」的美國傳奇攝影師麥柯里合作，遠赴被譽為「幸福國度」的不丹取景，並資助當地教育與動保計畫。

英國「金融時報」（Financial Times）10月底公布數據顯示，由於中國消費者買氣低迷，歐洲前6大上市精品集團的市值今年合計已蒸發超過新台幣9兆多元。這些集團包括LVMH（路威酩軒）、愛馬仕（Hermès）、Prada（普拉達）、Moncler，擁有Gucci（古馳）品牌的開雲（Kering），及擁有卡地亞（Cartier）品牌的歷峯（Richemont）。

享有「男裝界勞斯萊斯」的義大利精品STEFANORICCI於16日公布數據，2026年前9個月營收為1.7億歐元，較2025年同期成長超過10%，且將在明年品牌成立55週年時，展開新一輪大規模投資，包括在米蘭、墨西哥、喬治亞設立新店。

STEFANO RICCI在台灣設有專櫃，品牌執行長尼可拉里奇（Niccolò Ricci）表示，今年業績以美國市場表現最強勁，杜拜銷售額增長可觀，「前九個月的業績讓我們信心倍增，也更加堅定投資決策」。

●攝影大師麥柯里掌鏡 探索不丹美學、贊助公益

STEFANO RICCI舉辦「2027–28秋冬系列」預覽會，介紹由傳奇攝影大師麥柯里（Steve Mc Curry）率團到不丹取景的作品。團隊晉見不丹國王汪曲克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）、皇后吉增佩瑪（Jetsun Pema），並前往蓋在海拔3000多公尺陡峭岩壁上的佛教聖地「虎穴寺」（Taktsang）。

麥柯里曾以一張登上國家地理雜誌封面的「阿富汗少女」照片享譽全球，並曾獲得多項攝影大獎，是當代最知名紀實攝影家之一。

麥柯里向中央社表示，此次團隊中還有一位旅居泰國的台灣攝影師Kaisern Chen。他也強調，不丹國王汪曲克深受人民喜愛，且非常「接地氣」，對國家有很多宏偉願景和出色想法，汪曲克非常高興義大利團隊前來取景，彰顯當地的文化與民族，並以公益合作回饋當地社會。

STEFANO RICCI與不丹基金會（The Bhutan Foundation）合作，支持喜馬拉雅山靈芝學校的教育計畫，幫助學生學習當地野生動物知識，以及教育當地社區如何與雪豹和諧共處。

創意總監菲力普里奇（Filippo Ricci）表示，該品牌近年推出「探索」（Explorer）系列，透過邂逅不同文化激發創作靈感，不丹之旅已是第10趟旅行。此次新款秋冬服飾靈感即源自不丹的配色方案，包括不丹傳統織物深邃的「雷龍藍」（Druk Blue）、犛牛黑（Yak Black），以及不丹寺廟建築的宗堡花崗岩灰（Dzong Granite）。

●義大利精品業績兩極化 「Made in Italy」保衛戰

2026年義大利精品業除了受到全球奢侈品消費放緩衝擊，先前多家精品涉入「外包血汗工廠」醜聞，米蘭檢方在今年7月也持續擴大調查。

華爾街日報今年10月中分析數據顯示，精品業正呈現「業績兩極化」現象，隨著中國市場與中產階級「渴望型消費者」（aspirational shoppers）縮減開支，講究材質與精湛手工藝的「低調奢華」品牌，反能鞏固客戶、逆勢成長，例如義大利「羊絨之王」Brunello Cucinelli今年銷售成長上看12%。

面對成本上漲、全球缺工，義大利精品供應鏈也分為兩大陣營，STEFANO RICCI是少數仍堅守「100%義大利製造」的精品，不少品牌則轉而尋求「全球化專業代工」，其中尤以GUCCI今年8月推出首款「Madein China（中國製造）」運動鞋，引發全球熱議，不少輿論認為這種作法不但難以吸引中國消費者，反而會削弱品牌形象光環。