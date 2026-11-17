全球暖化讓海洋熱浪愈來愈頻繁，珊瑚礁首當其衝。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）分析顯示，2023年至2025年中的第四次全球大規模珊瑚白化事件，造成全球84%的珊瑚礁面積遭受足以引發白化的熱壓力，至少83個國家和地區出現大規模白化，是史上範圍最廣的一次。NOAA珊瑚礁觀測（Coral Reef Watch）計畫主持人曼澤洛（Derek Manzello）警告：「我們已進入珊瑚礁幾乎年年白化的時代。」

國際自然保護聯盟（IUCN）上月發表首份全球珊瑚礁生態系紅皮書，127個珊瑚礁生態系中有96%列為「極度瀕危」，熱壓力是主因。

台灣也難以倖免。台達電子文教基金會執行長張楊乾今在聯合國氣候峰會（COP31）海洋館分享台灣珊瑚復育經驗，他說，2020年一位兼具潛水員身分的台達氫能源工程師，在墾丁拍下大片珊瑚白化的照片。根據NOAA珊瑚礁觀測數據，台灣那年損失31%至40%的珊瑚，台達從此投入珊瑚復育與生物多樣性保育。

張楊乾說，台達的團隊是工程師，不是生物學家，所以先問自己：工程知識能不能幫上忙？台達把植物工廠的自動化LED照明和能源管理系統用在珊瑚養殖，控制光線、溫度與水質；也引進協作型機器手臂，把珊瑚在不同水缸間移動、模擬劇烈溫差。

台達也與美國Mote海洋實驗室進行AI與知識交流，支持新加坡復育10萬株珊瑚的目標，並把澳洲海洋科學研究所（AIMS）的大規模自動化復育技術，引進位於熱帶與亞熱帶交界的澎湖。

要知道復育有沒有用，則得靠長期監測。加州大學聖地牙哥分校斯克里普斯海洋研究所博士候選人卡卡皮特（Ahmyia Cacapit）現場分享「大面積影像」（Large-Area Imagery，LAI）技術。LAI主要靠潛水員在海床拍下數千張照片，拼接成整片珊瑚礁的3D模型，每隔幾年回到同一地點重拍，就能追蹤珊瑚的消長。

卡卡皮特舉吉里巴斯一處珊瑚礁為例，2017年珊瑚覆蓋率下降50%，2021年卻明顯恢復，「如果只在單一時間點監測，我們會以為最糟的情況已經發生」。台達已取得LAI技術授權，在台灣成立珊瑚監測中心；卡卡皮特說，中心已有5個組織參與，建立200多個監測點，影像涵蓋逾1.6萬平方公尺。

美國伍茲霍爾海洋研究所副研究員吉爾達（Yogesh Girdhar）則展示水下機器人，依棲地線索搜尋稀有珊瑚，速度最多可比到處搜尋快7倍；也能靠水下麥克風「聽」魚聲找到生物熱點。被問到開發中國家如何取得技術，他說程式碼和資料集都已公開，「有優秀的工程系學生，就能重現我們做的大部分東西」。