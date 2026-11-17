日本一對老夫妻每年最期待的，就是兒子帶著媳婦、孫子回老家團聚，沒想到45歲兒子某天突然傳來LINE，表示「以後不會再回老家過夜了」，讓73歲父親相當錯愕，連忙打電話詢問原因，才發現自己一直以來的好意，竟成了兒子一家人的壓力。

根據日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，73歲的勝彥（化名）與71歲妻子和子（化名）住在鄉下，兩人每月退休金合計20萬日圓（約新台幣4.1萬元）。

45歲兒子直樹（化名）與妻子育有一對兒女，住在開車約3小時的地方，過去每逢暑假、過年都會回老家住上兩晚。老夫妻為此準備4床棉被，提前打掃房間、採買孫子喜歡的食物。

然而，近年來兒子一家返鄉時，親子間逐漸出現摩擦。勝彥認為兒子難得回家，就該多陪家人，因此不太高興兒子外出找朋友；看到孫子玩手機、打電動，也會要求他們放下手機聊天。妻子則習慣安排用餐、起床時間，希望一家人能一起吃早餐。

後來，兒子一家接連兩次沒有返鄉，直到隔年暑假前，直樹突然傳來LINE，表示今後不打算再回老家過夜。勝彥當晚立刻打電話追問，兒子沉默片刻後才坦言，「我知道你們很期待，但每次回老家，全家人都累壞了。」原來，媳婦每次返鄉都得幫忙煮飯、收拾，還要顧慮公婆感受；孩子也有自己的活動和朋友，卻必須配合祖父母的作息，久而久之，連孫子都開始抗拒回老家。

勝彥聽完無言以對，妻子也反省，自己可能因為太開心，反而過度照顧家人。他這才想起，兒子曾提議返鄉時改住附近飯店，卻被自己以「家裡明明有棉被，何必浪費錢」為由拒絕。幾天後，他主動傳訊向兒子道歉，表示不必勉強留宿，有空再見面就好，兒子也回覆，等時間合適再一起吃飯。

類似的家庭相處壓力，在台灣也不陌生。根據yes123求職網2026年「馬年過年計畫與新春消費調查」，54.2%受訪上班族計畫返鄉探親，但也有40.1%將「和親戚的人際互動」列為春節最煩惱的事情之一。對不少人而言，返鄉團聚固然重要，如何在陪伴家人與保有自己的生活之間取得平衡，同樣是一道難題。