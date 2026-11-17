宇宙深處到底藏著什麼秘密？歐洲太空總署的「歐幾里得」(Euclid) 太空望遠鏡近日公布首批觀測成果，一口氣拍下超過 9 億個星系與上億筆光線資料，為繪製史上最精細的宇宙3D地圖打下基礎。未來，這份地圖有望一步步解開神祕暗物質與暗能量的千古之謎。

拍下九億個星系

《衛報》報導，歐幾里得太空望遠鏡自2023年7月升空後，就肩負著為宇宙拍照的重任，預計要拍下高達三分之一的天空範圍。這次公開的首批資料非常驚人，不僅拍到許多巨大的星系結構，還收集了約1.6億個天體的光線分析，能幫助天文學家看清楚宇宙過去的演化變遷。

根據歐幾里得傳送的照片，科學家能靠著這些珍貴線索，精準算出每個星系離地球有多遠，並將它們標記在巨大的立體宇宙地圖上。儘管這只是探索宇宙的第一步，但這批新資料的豐富程度，已經遠遠超過過去所有天文觀測的總和。

繪製立體宇宙圖

《倫敦大學學院》報導，包含倫敦大學學院在內的多國科學家與工程師，正聯手處理並分析這批龐大數據。該校物理與天文學系教授喬奇米表示，歐幾里得在尋找「重力透鏡」（光線經過大質量天體時發生彎曲，如同宇宙中的放大鏡）上的表現，將可能提供破解暗能量本質的關鍵線索。

雖然全球科學家還在持續消化這批巨型資料，但透過各國研究團隊的合作，這項太空任務已經幫人類勾勒出更清晰的宇宙樣貌，也帶領現代天文學邁向全新的里程碑。

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