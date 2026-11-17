澳洲今天表示，將要求持打工度假簽證的旅客在偏遠地區完成更長時間的工作。澳洲政府正試圖在縮減移民規模及填補農業及餐旅業勞動力短缺之間取得平衡。

路透社報導，澳洲打工度假計畫向來是十多個國家年輕人趨之若鶩的人生歷練，如今申請人若想申請第2年簽證繼續留澳，在偏遠地區工作的時間將從現行的3個月延長至4個月。

澳洲內政部長柏克（Tony Burke）說：「打工度假者對我國經濟做出重要貢獻，特別是在農業、觀光與餐旅業，以及澳洲偏遠地區。」

他說：「但當需求成長過快時，政府需要適當的工具來妥善管理這項計畫。」

澳洲偏遠地區雇主高度依賴背包客填補季節性職缺。

這項針對18至35歲青年的計畫核發1年期打工度假簽證；背包客若前往偏遠地區工作，便可申請延長至第2年及第3年。

背包客通常從事保母、服務生及農務等零售與餐旅相關工作。

根據英澳兩國前任政府於2021年達成的豁免安排，偏遠地區工作規定並不適用於英國背包客，這不僅導致大量英國年輕人湧入澳洲，也造成偏遠地區勞動力短缺。

隨著澳洲國內對移民人數偏高的討論升溫，澳洲已宣布限制國際學生在求學期間攜帶伴侶及子女同行，並針對背包客實施抽籤制度。