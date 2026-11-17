明明已經吃飽或剛結束聚餐，看到甜點或拉麵卻又有「第二個胃」可以裝下？據日媒「FNN」引述東京大學藥學系教授、大腦科學家池谷裕二的分析指出，甜點與拉麵的共通點都是碳水化合物（醣類）。德國馬克斯•普朗克研究所在2025年發表於《科學》期刊的研究證實，大腦下視丘在飽足時仍會啟動特定神經迴路、放大對糖分的快感，這就是「甜點胃」的真正元兇。

池谷裕二解釋，這套機制其實來自演化的「生存本能」。野生動物在物資匱乏的環境中，一旦遇到高營養價值的醣類就必須硬塞進肚子，才能提高存活率。不過，在食物過剩的現代，這項本能卻成了慢性病與肥胖的推手。更糟的是，愈常在吃飽後吃高醣食物，大腦迴路就會被強化，讓人不知節制地陷入「甜點胃成癮」。

既然如此，反過來「餐前先吃甜點」能否幫助減重？馬來西亞吉蘭丹大學研究顯示，餐前吃蘋果能促進抑制食慾的荷爾蒙GLP-1分泌，減少約19%總熱量。墨西哥蒙特雷理工學院研究更發現，吃到飽時若第一道先吃起司蛋糕，反而會因「罪惡感」誘發後續自制力，改選低熱量菜色，使總熱量攝取大減約30%。

不過池谷裕二也特別發出健康提醒，若餐前選吃健康水果反而容易因心態鬆懈而在後面吃更多，且空腹第一口就攝取高糖分或精緻澱粉，極易導致血糖急遽飆升，有糖尿病風險的民眾切勿輕易嘗試，以免減重不成反傷身。