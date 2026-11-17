據日媒「週刊女性PRIME」報導，25歲中國大陸籍男子陳杰於11月8日富士山封山期間，在毫無冬季登山裝備與帳篷下獨自從吉田路線攀登後失聯，日本警消連日出動直升機搜救仍無所獲。焦急的父親13日趕赴日本後，公開祭出高額懸賞金，若尋獲生還者可獲人民幣50萬（約1,200萬日圓、台幣248萬元）、遺體為人民幣10萬（約台幣50萬元），卻在日網引爆眾怒。

對家屬出重金懸賞，日本知名登山家野口健在社群平台X直言，10月底已降下初雪的富士山極度嚴寒，若無帳篷「生還機率幾乎為零」。他建議家屬應將遺體搜索交由行政單位處理，並把懸賞金捐給公家搜救機構，並警告若放任民眾為了賞金在封山期隨意上山，極可能釀成「二次山難」，讓搜救人員陷入更大危機。

此舉也徹底激怒日本網友，留言區一片撻伐，眾人痛批父子倆漠視封山禁令、「有其父必有其子」，更怒轟「這根本是在招募更多違規者上山」。許多網友質疑家屬至今未對日本造成的困擾與搜救風險致歉，直言「有錢懸賞，不如先把這1,200萬日圓拿來支付警消搜救費」，甚至憤怒要求「別再來日本添麻煩」。

山梨縣知事長崎幸太郎對此無奈表示遺憾，指出無視警告強行登山不僅危及自身，更讓救難隊員陪著冒險。為遏止外籍客魯莽登山亂象，山梨縣與靜岡縣皆已規劃在封山期實施「直升機救援收費制」，盼能以實質代價警惕世人敬畏山林。