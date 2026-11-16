台灣傲視英國茶品競賽 奪「最佳紅茶」國際大獎

英國茶學院（UKTA）主辦的國際茶品競賽The Leafies公布2026年獎項得主，發跡於台南的「富生生」茶行以產區位於花蓮的蜜香紅茶「覓映紅茶」奪得「最佳紅茶」（Best of Black Tea）大獎，再次展現台產紅茶的國際競爭力。

此外，新竹茶館「河堤上的貓」以及苗栗茶園「曾的茶」分別以一款紅茶和烏龍茶，雙雙贏得「最佳零售茶類」（Best of Retail Teas）冠軍。

根據The Leafies官網，今年獲頒金獎的台灣茶品總計7款，獲頒銀獎和銅獎的則分別有22款和26款，種類涵蓋紅茶、烏龍茶、白茶。

值得一提的是，今年獲獎的台灣茶品以紅茶居多，延續近3年台灣紅茶在The Leafies的出色表現。

台灣紅茶在2024年首次摘下The Leafies紅茶類最高榮譽「最佳紅茶」，2025年更首度擊敗來自世界各地、不分茶種的勁敵，勇奪「至尊大獎」（Best inShow），也就是大賽最高榮譽。

UKTA於2022年舉辦首屆The Leafies，宗旨為推廣精緻茶品與茶文化、提升選茶與侍茶專業，每年參賽茶款數以百計，由出身不同產業與文化背景的專業評審團經層層「盲測」，選出各競賽項目贏家，歷年得獎名單對餐飲旅宿、零售業及生活風尚業者別具指標意義。

歷史超過300年的名店、英國高級食品雜貨商「福南梅森」（Fortnum & Mason）每年與UKTA合作舉辦The Leafies，獲獎茶品有機會在「福南梅森」上架、或入選店內下午茶館茶單。

由於店內常見觀光客大手筆採購伴手禮或慕名體驗下午茶，以及在地行家專程前往尋找特色商品，茶品獲「福南梅森」青睞多被視為有助國際行銷。

2026 The Leafies頒獎典禮訂明年1月22日在位於倫敦市中心的「福南梅森」總店舉行，23日則有TheLeafies金獎茶款品飲會登場。