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東京20多歲女子遭刺頸送醫不治 男嫌搶包逃逸後落網

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
東京JR中野站附近16日晚間發生20多歲女子遭男子持刀刺傷，該名女子送醫後不治身亡。警方在現場拉起封鎖線進行調查。擷取自YouTube
東京JR中野站附近16日晚間發生20多歲女子遭男子持刀刺傷，該名女子送醫後不治身亡。警方在現場拉起封鎖線進行調查。擷取自YouTube

日本富士新聞網（FNN）報導，東京JR中野站附近16日晚間發生20多歲女子遭男子持刀刺傷，該名女子送醫後不治身亡。涉案男子則因涉嫌強盜未遂遭警方緊急逮捕。

日本警方在當地時間晚間7時30分左右接獲報案，稱東京中野區「有女性遭刺傷」。警視廳指出，一名20多歲女子遭男子持刀刺中頸部附近，雖然送醫搶救，但隨即宣告不治。案發現場位於距離JR中野站約250公尺的住宅區。凶嫌年齡約30至40多歲，當時搶走女子的包包後就持刀逃逸，但稍早已被警方以涉嫌強盜殺人未遂的罪名逮捕。

警視廳接下來將對男子進行偵訊。

影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=AzzD6Q8_JcU

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