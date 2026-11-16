世衛官員警告抗藥性問題蔓延 呼籲各國加速行動

世界衛生組織（WHO）官員今天表示，儘管各國對抗抗藥性細菌的行動有所進展，但抗微生物藥物抗藥性（antimicrobialresistance，AMR）蔓延，正威脅現代醫學的發展，並呼籲各國加速行動。

法新社報導，世衛官員指出，各國已加強應對抗微生物藥物抗藥性的工作，但在預防、診斷及適當使用抗生素方面，進展仍過於緩慢，無法達成全球目標。

細菌長期以來會逐漸演化出對抗菌藥物的抗藥性。抗生素普遍用於人類醫療、畜牧業及食品生產，加速抗藥性問題惡化，使抗微生物藥物抗藥性成為全球傳染病相關死亡的主要原因之一。

世衛抗微生物藥物抗藥性事務代理負責人尼瑪齊（Jean-Pierre Nyemazi）表示：「抗微生物藥物抗藥性已相當普遍，正威脅現代醫學的未來。」

尼瑪齊指出：「不同於非常明顯的COVID-19（2019冠狀病毒疾病），抗藥性感染多年來奪走人們的性命，我們卻未曾察覺，也沒有像應該做的那樣發出警訊。」

世衛表示，光是在2021年，抗微生物藥物抗藥性直接導致超過100萬人死亡，另外與約470萬人的死亡有關。

世衛今年針對183個國家對抗抗微生物藥物抗藥性的進展進行調查，結果顯示，近九成國家已制定相關國家行動計畫；2017年時，這個比例僅約四成。

然而，世衛抗微生物藥物抗藥性技術官員普拉卡希（Pravasha Prakash）指出，僅有42個國家表示，其行動計畫已有經費支持、且付諸執行並接受監督。

她強調：「各國在各個環節都持續推進，但若要達成2030年目標，仍須加快進度。」