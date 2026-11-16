教宗結束南美洲「返鄉之旅」 談話關注社會公義

天主教教宗良十四世預計今天稍後結束為期12天的南美洲「返鄉之旅」，此行不僅消除外界對他接受肺腺癌手術後復原的疑慮，他的談話也凸顯自己上任初期提倡的社會公義理念。

法新社報導，現年71歲的教宗良十四世（Pope LeoXIV）走訪了烏拉圭、阿根廷與秘魯，他接受肺腺癌手術後僅1個月就展開如此艱鉅的行程，許多人原先擔心他能否勝任。

出生於美國的良十四世，這趟南美洲行程足跡橫跨高聳的安地斯（Andes）山脈和酷熱潮濕的亞馬遜雨林，他在秘魯傳教近20年，已在當地取得公民身分。

教宗首站造訪烏拉圭這個富裕和世俗化的國家，他深入首都蒙特維多（Montevideo）最危險的社區，試圖喚醒社會大眾關心在毒品暴力中喪生的兒童。

良十四世呼籲外界對孤獨者和受苦者提供更多團結與關懷，他稱烏拉圭的高自殺率「令人痛心」，同時呼籲給予女性更多尊重。他在整趟牧靈訪問中屢次提到這個主題。

教宗之後到訪阿根廷，在總統米雷伊（JavierMilei）面前發表演說，強調「經濟必須為人民服務，不是讓人民為經濟服務」，並敦促阿根廷捍衛民主，獲現場滿堂喝采。他呼籲經濟成長需惠及所有人，並為貧窮者、老者以及身心障礙者發聲。

撰寫教宗傳記「良十四世：世界公民、21世紀的傳教士」（Pope Leo XIV: Global Citizen, Missionary of the21st Century）的梵蒂岡資深記者艾倫（Elise AnnAllen）認為，教宗順利完成南美洲之行，證明他「令人難以置信的毅力與決心」，外界很大程度上「低估了」這一點。

艾倫告訴法新社：「我們看見一位前所未見的傳教士教宗。」

秘魯是教宗這趟3國出訪行程的最後一站，也是他最具個人情感意義的一站。教宗抵達首都利馬時，多達300萬民眾夾道歡迎他。教宗還造訪了他在秘魯服務數年的第二故鄉奇克拉約（Chiclayo）。

良十四世告訴秘魯民眾，是他們將他塑造成一名牧者，並表示：「今天我深刻體會到，這片土地在我身上留下多麼深刻的印記，我個人生命歷程的許多部分，也同樣屬於你們。」

良十四世16日稍晚預計造訪一所安養中心，並在利馬主持最後一場彌撒，隨後返回梵蒂岡。

艾倫表示，教宗重返拉丁美洲使他得以「重新觸及自己身分的根源」，「我認為這將喚醒他內在的某些事物。我們正在見證良十四世的任期開啟新篇章。」