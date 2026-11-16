快訊

洋流船隊淡水河撒金紙…幕僚拿端午節護航 韋淳祐嗆：沈伯洋是屈原？

賴瑞隆論文涉抄毛澤東與鄧小平論述、人民幣存款爭議連環爆 競總這麼說

「小沈1500」關鍵硬碟二審交鋒 柯文哲律師團說詞矛盾⋯他尷尬合流

聽新聞
0:00 / 0:00

教宗結束南美洲「返鄉之旅」 談話關注社會公義

中央社／ 利馬16日綜合外電報導

天主教教宗良十四世預計今天稍後結束為期12天的南美洲「返鄉之旅」，此行不僅消除外界對他接受肺腺癌手術後復原的疑慮，他的談話也凸顯自己上任初期提倡的社會公義理念。

法新社報導，現年71歲的教宗良十四世（Pope LeoXIV）走訪了烏拉圭、阿根廷與秘魯，他接受肺腺癌手術後僅1個月就展開如此艱鉅的行程，許多人原先擔心他能否勝任。

出生於美國的良十四世，這趟南美洲行程足跡橫跨高聳的安地斯（Andes）山脈和酷熱潮濕的亞馬遜雨林，他在秘魯傳教近20年，已在當地取得公民身分。

教宗首站造訪烏拉圭這個富裕和世俗化的國家，他深入首都蒙特維多（Montevideo）最危險的社區，試圖喚醒社會大眾關心在毒品暴力中喪生的兒童。

良十四世呼籲外界對孤獨者和受苦者提供更多團結與關懷，他稱烏拉圭的高自殺率「令人痛心」，同時呼籲給予女性更多尊重。他在整趟牧靈訪問中屢次提到這個主題。

教宗之後到訪阿根廷，在總統米雷伊（JavierMilei）面前發表演說，強調「經濟必須為人民服務，不是讓人民為經濟服務」，並敦促阿根廷捍衛民主，獲現場滿堂喝采。他呼籲經濟成長需惠及所有人，並為貧窮者、老者以及身心障礙者發聲。

撰寫教宗傳記「良十四世：世界公民、21世紀的傳教士」（Pope Leo XIV: Global Citizen, Missionary of the21st Century）的梵蒂岡資深記者艾倫（Elise AnnAllen）認為，教宗順利完成南美洲之行，證明他「令人難以置信的毅力與決心」，外界很大程度上「低估了」這一點。

艾倫告訴法新社：「我們看見一位前所未見的傳教士教宗。」

秘魯是教宗這趟3國出訪行程的最後一站，也是他最具個人情感意義的一站。教宗抵達首都利馬時，多達300萬民眾夾道歡迎他。教宗還造訪了他在秘魯服務數年的第二故鄉奇克拉約（Chiclayo）。

良十四世告訴秘魯民眾，是他們將他塑造成一名牧者，並表示：「今天我深刻體會到，這片土地在我身上留下多麼深刻的印記，我個人生命歷程的許多部分，也同樣屬於你們。」

良十四世16日稍晚預計造訪一所安養中心，並在利馬主持最後一場彌撒，隨後返回梵蒂岡。

艾倫表示，教宗重返拉丁美洲使他得以「重新觸及自己身分的根源」，「我認為這將喚醒他內在的某些事物。我們正在見證良十四世的任期開啟新篇章。」

教宗 良十四世 秘魯

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

教宗良十四世訪秘魯偏遠山城 重溫傳教歲月

聯合國討論啟動自主武器管制談判 強權反對恐難達共識

直擊歐盟最古老「許願池印刷廠」 教宗、總理愛用

哈佛教授加盟清華成話題 WSJ：在美華人精英加速「叛離」

相關新聞

2027羅德獎學金揭曉 3華裔青年獲殊榮 美32人出線

享有國際聲譽的羅德獎學金(Rhodes Scholarship)14日公布2027年度美國獲獎名單，全美共有32名優秀學子脫穎而出，其中包括芝加哥大學華裔學生杜心羽(Michelle C. Du)、耶魯大學台裔學生林昱佳(Asuka Koda)，以及畢業於喬治城大學、曾在中國廣州成長的Jupiter K. Huang。三人分別在人工智慧、科技隱私、公共衛生及國際安全等領域展現研究成果，預計2027年秋季前往英國牛津大學深造。

普吉島巴東暗夜大火釀11死36傷 逾百輛機車助長火勢

泰國觀光勝地普吉島巴東今天凌晨發生火警，一間機車出租店及周邊商家起火，火勢迅速延燒，造成至少11人死亡、36人受傷。初步...

二刀流創造的動容瞬間：大谷翔平如何改寫棒球歷史？

本文摘錄自《棒球史上令人動容的50個瞬間》（八旗文化，2026），書中原標題為〈二刀流大谷翔平〉。

SpaceX 首度完成太空船回收 NASA：更接近再次登月目標

馬斯克旗下SpaceX再寫太空史新頁。星艦（Starship）太空船14日順利完成第15次試飛，並在返航時首度由發射塔Mechazilla俗稱「筷子」的大型機械手臂，在半空中精準夾住艦身，創下上段太空船返回發射台回收再利用的壯舉，邁向可重複使用火箭系統的關鍵一步，也為人類探索太空展開新頁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。