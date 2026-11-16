加拿大愛城台灣同鄉會50周年慶 紮根當地傳承台灣精神

加拿大愛德蒙頓（Edmonton）台灣同鄉會昨天舉行成立50周年慶祝活動，多位加拿大政要到場祝賀，讚揚50年來一代又一代台裔移民對當地社會貢獻，也成為促進加台關係的重要推手。

慶祝活動在亞伯達省議會的伊莉莎白女王二世大樓（Queen Elizabeth II Building）舉行，包括加拿大眾議員古柏（Michael Cooper）、莫林（Billy Morin），亞伯達省議員葉力維（Nathan Ip）、達赫（LorneDach），愛德蒙頓市長納克（Andrew Knack），以及駐溫哥華僑務組長郭淑貞等政要與社區代表，約200人共襄盛舉。

愛城台灣同鄉會會長何薇表示，50周年慶能在省議會大樓內舉辦，象徵愛城同鄉會長期深耕當地，獲得社會肯定。她告訴中央社，愛城台灣同鄉會從第一代創會成員起，許多成員都是留學生或以技術移民身分在亞省定居，因工作關係而與主流社會建立了緊密關係。

何薇舉例說，同鄉會核心成員的葉國豪是亞伯達大學台灣研究計劃研究員；另一名核心成員闕碧芬是亞伯達大學博物館策展人；同鄉會副會長林紹欽任職於亞伯達省政府。「這些優秀的成員讓更多主流人士得以認識愛城台灣同鄉會和遠在太平洋另一端的美麗寶島。」

何薇說，50周年慶主要宗旨就是「承先啟後」，除了感謝前輩們的耕耘付出外，也積極吸納年輕一輩加入同鄉會。

副會長林紹欽是新一代的代表人物，他經常舉辦活動凝聚台裔年輕人，這次50周年慶典的各項籌備及執行工作，也由他與年輕夥伴共同負責，包括主持、布置、控場、紀念特刊等，都展現了年輕人的巧思。

愛城今年首度成立海外青年文化大使協會（FASCA）分會，十幾位台裔青少年成為生力軍；50周年慶典上並首度頒發獎學金給正在亞伯達省就讀的3名台裔大學生。何薇說，這些都是同鄉會與年輕一代維持連結的方式。

駐溫哥華僑務組長郭淑貞說：「愛城的FASCA青少年和溫哥華有所不同，他們的族裔背景更加多元，有時在活動中會看到不同文化交會激盪出的火花，反而能激發出很獨特的創意。」

愛德蒙頓市長納克說，1960年代的優秀台灣移民胼手胝足，在亞伯達省落地生根並回饋社會，時至今日，台灣移民的衝勁和善良從未變質。

聯邦眾議員和省議員們讚揚台灣同鄉會在過去50年來為促進加台關係發展貢獻良多，下一個50年定會讓加台關係持續深化發展。