韓國「修能」19日登場 首爾增地鐵班次、禁鳴喇叭

韓國一年一度的大學修學能力試驗（修能）將於19日登場，首爾市政府今天表示，為了讓考生順利抵達考場，當天將延後公共機關上班時間、加開地鐵班次，也禁止公車、計程車按喇叭。

首爾市政府今天發布新聞稿表示，今年首爾地區共有11萬3454名考生，預計在228處考場應試。為避免考生在考試當天因交通壅塞而遲到，首爾市決定將市政府、各自治區及公共機關等單位的上班時間，比平時延後1小時（上午10時）。

大眾交通工具方面，首爾地鐵將於考試當天增開27班次，並集中安排於上午6時至10時行駛，以減輕交通壅塞；也將安排備用列車，以因應列車故障等突發狀況。

此外，考場附近地鐵站的工作人員，以及行經考場周邊的公車駕駛，將積極提供考場位置等相關資訊，協助考生在規定時間內安全抵達考場。當天清晨起，約2100名公務員及民間志工，將與警方共同在考場周邊及主要路口，協助考生搭乘緊急接駁車輛、維持交通秩序。

各自治區將安排614輛民間及公務車輛，並在車身張貼「考生接駁支援車輛」標誌，於考場附近地鐵站、公車站及主要路口等處待命，免費接送可能遲到的考生。首爾設施公團將優先派遣身心障礙者專用計程車，協助有需要的考生便利前往考場，並在考試結束後安全返家。

為營造安靜的考試環境，首爾市政府表示，將暫停考場附近可能產生噪音的檢查及施工工程；也要求公車與計程車駕駛在行駛期間避免鳴按喇叭、突然起步及急煞等可能製造噪音的行為。

首爾市交通室長呂長權（音譯）表示，今年也將提供全方位交通便利措施，讓考生能全心投入考試。他說：「希望考生家屬及親友以安靜的方式為考生加油，共同營造寧靜的考試環境，也呼籲一般市民積極配合調整上班時間、搭乘大眾運輸工具等措施」。