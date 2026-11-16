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80歲墨西哥販毒教父蓋亞多病逝 曾涉殺美探員遭定罪

中央社／ 墨西哥城15日綜合外電報導

80歲墨西哥瓜達拉哈拉販毒集團創辦人、人稱「教父」的大毒梟蓋亞多今天病逝。他建立起墨西哥現代毒品走私體系，曾因殺害美國緝毒局探員遭定罪。

路透社報導，當地安全部門表示，蓋亞多（MiguelAngel Felix Gallardo）2天前被送往墨西哥西部城市瓜達拉哈拉（Guadalajara）一家私人醫院，因多重器官衰竭今天下午2時左右（台灣時間16日凌晨4時）宣告不治。

蓋亞多自1989年入獄，生前關押在西部哈里斯科州（Jalisco）一座最高安全級別監獄。他的律師多次以健康惡化為由聲請居家監禁，2022年法官曾准許，但因電子腳鐐出現技術問題，始終未能移監。

蓋亞多崛起於1970年代，建構出墨西哥現代毒品走私版圖，也引發一連串地盤爭奪戰，並在此後數十年間造成數十萬人死亡或失蹤。

他1946年出生於墨西哥西北部西納羅亞州（Sinaloa）的古里亞坎（Culiacan），這個州後來成為毒品走私的代名詞。他曾任警員及地方州長保鑣，隨後成為勢力龐大的犯罪頭目，有「老大中的老大」和「教父」之稱。

蓋亞多與其他同夥在哈里斯科州首府、經濟快速成長的重鎮瓜達拉哈拉，成立瓜達拉哈拉販毒集團（Guadalajara Cartel），不僅成為首批大規模向美國走私古柯鹼的勢力，也和哥倫比亞毒梟結盟。

在卡洛昆特羅（Rafael Caro Quintero）等同夥協助下，他的販毒網絡在1970至1980年代不斷擴張，除了靠著賄賂貪腐官員換取庇護，也利用輕型飛機跨越美洲大陸運毒。

蓋亞多的官司纏訟數十年。他1989年被捕後，因涉及瓜達拉哈拉販毒集團的毒品走私和武器罪名，被判處40年徒刑。

服刑期間，他又因1985年綁架並殺害美國緝毒局（DEA）臥底探員卡瑪雷納（Enrique "Kiki"Camarena）和墨西哥飛行員阿斐拉（Alfredo ZavalaAvelar），而面臨另一項起訴。

卡瑪雷納遇害引發美墨外交糾紛，華府強力施壓墨西哥政府逮捕涉案人士。

2017年，墨西哥聯邦法院裁定蓋亞多在這起案件有罪，並加判37年徒刑。但他始終否認涉及這2起命案。

蓋亞多晚年健康狀況不佳，2021年美國西班牙語電視網世界電視台（Telemundo）到獄中採訪他時，他已一眼失明、幾乎全聾且無法自行行走，但他仍堅稱自己清白。

墨西哥 販毒 走私 毒品

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