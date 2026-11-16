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韓國大考防AI作弊 考生眼鏡逐一檢查、擬延長禁考期限

中央社／ 首爾16日綜合外電報導

韓國稅務師資格考試爆發作弊事件，動搖民眾對考試制度的信心。當局今天宣布，本週登場的大學入學考試「大學修學能力測驗」將檢查考生配戴的每一副眼鏡，防範利用人工智慧（AI）作弊。

綜合路透社和韓聯社報導，由於在競爭極為激烈的韓國社會，大學修學能力測驗（CSAT，簡稱「修能」）被視為能否出人頭地的關鍵，因此稅務師資格考醜聞曝光後，有人呼籲延後修能，以確保公平。不過，教育部已排除延期。

教育部長崔教振（Choi Kyo-jin）今天在國會聽證會表示，教育部將在修能的每一節考試，檢查所有考生配戴的眼鏡。

智慧裝置已於7月列入違禁物品清單，崔教振今天進一步表示，每間試場外都將張貼公告，警告考生若被查獲作弊，將面臨禁考及刑事處罰。

每個考區將至少配置一名專責監控智慧裝置的工作人員。

各考區、地方教育機關與教育部應變中心之間將設置專線，處理現場難以判定的情況。

崔教振表示，教育部將就無線電訊號偵測器等技術諮詢專家，並考慮於明年考試引進。

任何人在考試期間被查獲配戴或使用智慧裝置，當年度成績將作廢，隔年也不得應考。

崔教振表示，教育部將與國會合作，將禁考期限從1年延長至3至10年。違規者也可能因妨害公務遭移送警方。

當局採取上述因應措施，是因為今年一名稅務師考試榜首驚爆作弊。這名榜首因成績異常突出受到質疑：第一階段考試共160道題，他僅錯1題，4門科目中有3門拿滿分。他昨天向警方自首，承認利用微型攝影機拍攝考題傳送給AI工具，再透過智慧型手機查看答案。

韓國國務總理韓聖淑今天表示，政府將成立緊急應變小組，研擬維護大學修學能力測驗公平的措施。她也敦促官員開發以AI為基礎的偵測技術，並呼籲加重作弊罰則。

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