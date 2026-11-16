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普吉島巴東暗夜大火釀11死36傷 逾百輛機車助長火勢

中央社／ 曼谷16日專電

泰國觀光勝地普吉島巴東今天凌晨發生火警，一間機車出租店及周邊商家起火，火勢迅速延燒，造成至少11人死亡、36人受傷。初步調查指出，起火建築物一樓停放逾100輛機車，可能助長火勢並產生大量濃煙，導致樓上住戶受困。

泰國公共電視台（Thai PBS）今天報導，火警發生於今天凌晨3時15分左右，地點位於普吉島巴東（Patong）的帕芒賽科路（Phang Muang Sai Kor）。火勢從機車出租店所在建築物竄出，迅速蔓延至兩側鄰近建築，消防人員花了約2小時才將火勢控制。

民族報（The Nation）今天引述巴東市副市長桑納功（Sanakorn Keesin）指出，起火的機車出租店一樓停放超過100輛機車，樓上則作為住宿使用，店內的機車燃料、橡膠輪胎及塑膠零件等物品助長火勢，並產生大量濃煙。

桑納功指出，火勢加劇後，建築物內民眾試圖往樓上逃生，但濃煙使疏散更加困難。救援人員進入建築物搜救，在3樓發現1名罹難者，另外10人則在5樓被尋獲。

這起大火共造成11人死亡、36人受傷，大多傷者因吸入大量濃煙被送往醫院。

民族報報導，起火原因初步評估疑似是附近電線桿發生電線短路，但確切原因仍不明，警方鑑識人員今天將進一步調查。

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