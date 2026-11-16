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三方各懷目標 美中俄元首對話難有共識

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

美、俄已分別證實美中俄領導人將於19日在深圳舉行三方會晤。分析認為，俄羅斯領導人普丁可能是最大贏家，但對大陸國家主席習近平而言，這將是一場充滿風險、難以預測的會晤。

路透分析，這場罕見會晤達成任何重大協議的可能性微乎其微。三位領導人各懷不同目標。普丁希望藉機爭取按照俄羅斯提出的條件，達成結束烏克蘭戰爭的協議；川普則在共和黨近期選舉失利的陰影下，希望創造一個載入史冊的時刻，其中可能包括推動達成美中俄三方核軍備控制協議。

拜登政府時期曾擔任白宮東亞事務高級官員、現任戰略與國際研究中心（CSIS）研究員的卡根分析，中國不希望與美國討論軍備控制問題，更不希望與美國和俄羅斯一起討論。因為這意味中國接受了這樣一種定位，即中國如今已是核武大國，應受到與美俄類似的限制。

報導引述一名了解會晤籌備情況的知情人士和一名歐洲外交官稱，莫斯科希望討論烏克蘭戰爭，但北京一直反對將這一議題列入會議議程。

報導分析，對中國而言，當年未獲邀請參加1945年的雅爾達會議，而北京如今一直試圖將自己塑造為較小國家利益的維護者，這場會晤可能呈現的政治觀感對中國而言將頗為尷尬。

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