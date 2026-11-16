SpaceX 首度完成太空船回收 NASA：更接近再次登月目標

馬斯克旗下SpaceX再寫太空史新頁。星艦（Starship）太空船14日順利完成第15次試飛，並在返航時首度由發射塔Mechazilla俗稱「筷子」的大型機械手臂，在半空中精準夾住艦身，創下上段太空船返回發射台回收再利用的壯舉，邁向可重複使用火箭系統的關鍵一步，也為人類探索太空展開新頁。

星艦13日在SpaceX德州南部的星際基地發射，超重型助推器將上段太空船送至接近太空的高度後，兩者分離，上段太空船順利進入低地球軌道，釋出26顆最新的星鏈V3衛星且全數成功進入軌道後，再度點燃引擎重返大氣層。過程中共繞行地球軌道14圈、停留約22.5個小時，SpaceX網路直播了全程。

星艦在重返過程中保持良好軌跡，穿過大氣層並飛越墨西哥北部後，轉向墨西哥灣，準備從海上方向返回星艦基地。

按原定計畫，在飛進墨西哥灣時，星艦仍有最後一個安全選項，若引擎、艦體或發射塔出現故障，系統可取消捕捉，星艦改濺落在墨西哥灣，但結果一切正常，正式確認返回發射塔，此時距離星艦基地約10公里。

當星艦進入最後降落程序，先是啟動海平面版Raptor引擎，然後翻轉，繼而逐步減少運作引擎數目，最後由發射塔機械臂穩穩接住星艦上段兩側的捕捉裝置，徹底完成了升空、分離、進入軌道、部署衛星、發動引擎脫離軌道、重返大氣層及捕捉的所有過程。

遺憾的是助推器未能返回發射台，最後爆炸濺落在墨西哥灣。SpaceX尚在調查原因。儘管這次任務未能完成雙捕捉，但猶如科幻電影般的捕捉過程，仍讓人難以置信。馬斯克隨後祝賀他「了不起的團隊」，這次回收行動證明了星艦可重複使用，對火箭的快速低成本回收至關重要。

美國太空總署（NASA）也對此大表讚嘆，署長艾薩克曼在X發文形容「簡直太神奇了」，「讓美國離再次登陸月球（以月球和美國國旗的表情符號代替）又近了一步」。