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自認種族歧視！澳女駕駛飆罵華男「滾回中國、髒東西」 事後改口網友不埋單

香港01／ 撰文／許祺安
澳洲墨爾本霍索恩區（Hawthorn）一處停車場近日發生一宗種族歧視事件。示意圖。圖／AI生成
澳洲墨爾本霍索恩區（Hawthorn）一處停車場近日發生一宗種族歧視事件。示意圖。圖／AI生成

澳洲墨爾本霍索恩區（Hawthorn）一處停車場近日發生一宗種族歧視事件。一名白人女司機與一名已在澳洲生活近30年的華裔男司機因切線問題爆發爭執，女司機在影片中對着車窗反覆辱罵「滾回中國」（go back to China）。

然而，當旁觀者直斥其行為是「種族主義」時，她竟當場回應：「是的，我就是。」影片在網上瘋傳後，該女子公開道歉，堅稱自己「絕不是種族主義者」，但其前後矛盾的態度引發網友強烈不滿。

女司機堵車頭辱罵 當眾承認「我就是種族主義者」

7NEWS引述華人司機的兒子Daniel Chen表示，女司機在馬路上與其父親因切線問題發生糾紛，隨後尾隨至五金連鎖店Bunnings停車場，將車橫堵在父親車前，下車後隔着車窗大罵「在這個國家不是這樣開車的」、「你這個骯髒東西」及「滾回中國」。

報道指，一名旁觀男子上前制止，對女司機說：「你不能叫人家滾回中國，這是種族主義。」女司機直接回答：「是的，我就是。」並繼續辱罵。華人司機的家庭表示，在澳洲生活近30年從未遭遇如此對待。

道歉難平息怒火 網友：前後矛盾 真誠何在？

影片最初由華人司機的子女發佈在Reddit論壇，大批網友迅速認出涉事女子為當地兒童美術教師Alice Krause，其工作室客戶包括不少華裔家庭。

事後Krause接受採訪時改口，稱自己「絕非種族主義者」，解釋日常工作經常與亞裔家庭打交道，並表示對事件「非常後悔」，並向被罵男子、其家人及澳洲華人社區道歉。

然而，不少網友對其道歉不買帳，直指她在影片中親口承認「我就是種族主義者」，事後卻全盤否認，質疑其道歉僅因「被起底、生意做不下去」才被迫作出。

收死亡威脅 工作室被迫關停業務

Krause透露，事件曝光後其工作室遭人噴漆塗鴉，她本人持續收到死亡及縱火威脅，最終被迫關停業務。她表示已向警方報案，並計劃向受害家庭寫信及當面道歉，但受害一方仍在考慮是否接受。

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文章授權轉載自《香港01》

種族歧視 澳洲 中國 墨爾本 華裔

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