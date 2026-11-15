台灣ACC史瓦帝尼15年院慶 展現數位教育智慧醫療成果

位於史瓦帝尼南部的祥安諾（Nhlangano）阿彌陀佛關懷中心（ACC）14日舉行成立15週年院慶，活動呈現台灣政府、企業及民間團體整合資源協助友邦培育人才的成果。

中華民國駐史瓦帝尼大使崔靜麟接受中央社訪問表示，台灣與史瓦帝尼建交58年，雙邊合作從農業、醫療援助，逐步延伸至數位教育、智慧醫療及技職人才培育。

適逢ACC成立15週年，崔靜麟說，大使館除捐贈白米及贊助活動經費，也肯定台灣民間團體長期投入非洲教育。台灣並透過留台獎學金培育史國高等教育人才，使合作由短期援助逐步轉向人才與制度建構。

ACC院慶活動以「智慧連結世界、愛心照亮未來」為主題。ACC學生接受中央社訪問表示，參與台灣「青年百億海外圓夢基金計畫」的青年團隊，指導他們利用數位工具學習運鏡、分鏡、拍攝、收音及影片剪輯，共同完成「影片與文化尋根」系列作品，題材涵蓋日常生活、節慶、傳統療癒文化及部落倫理，記錄自身文化，也思考傳統在現代社會中的傳承與轉型。

學生也以中英雙語設計互動程式遊戲，內容對應消除飢餓、健康與福祉、潔淨水與衛生、氣候行動、海洋生態及陸域生態等聯合國永續發展目標（SDGs），將華語、程式設計與環境教育融入遊戲學習。

圓通學校（Yong Chong School）資訊教師曼提馬庫魯（Moses Mantimakhulu）表示，在華碩電腦等台灣資源支持下，校內筆記型電腦由26台增至50餘台，各年級每週安排約2至3小時電腦課，高年級學生也利用午休及放學後學習程式設計與簡報動畫。

ACC院長柯雅玲表示，教育是改變生命的重要力量。早年受助兒童因家庭貧困及資源不足，對未來的想像多局限於勞力工作；經過完整教育及留台獎學金支持後，許多學生立志成為醫師、律師、工程師、教師及飛行員。校內武術教練便是一例，自幼在ACC成長，畢業後赴台灣國立體育大學進修武術，學成後返回ACC任教。

柯雅玲說，ACC體系已有超過200名畢業生在全球完成高等教育，其中42人在台灣取得大學學位。為進一步提供青年技能訓練，史瓦帝尼國王捐贈131公頃土地，供興建曼齊尼技術學院（Manzini TechnicalInstitute）第2院區，近日舉行動土儀式。

出席活動的史瓦帝尼國會議員德拉米尼（Nokuthula Dlamini）肯定ACC提升在地教學品質，也期盼未來擴充復健部門。

台北醫學大學附設醫院駐史瓦帝尼醫療團團長歐凱盈表示，醫療團每月看診超過700人次，並導入跨國智慧醫療視訊門診，結合萬芳醫院提供癌症篩檢及化療支援。

ACC發起人慧禮法師說，他在非洲已30多年，以「法傳非洲」為目標，不分國界、種族與信仰協助孤兒及貧困兒童，並透過教育及職能培訓協助青年自立。

史瓦帝尼阿彌陀佛關懷中心（ACC）武術教練清鐺14日接受中央社訪問，他自幼在ACC成長，赴台灣國立體育大學接受武術訓練後返回中心任教。中央社

史瓦帝尼阿彌陀佛關懷中心（ACC）院長柯雅玲（中）14日表示，中心成立15年來，透過教育協助弱勢兒童建立自信與能力；目前照顧413名院童，並有22名教師、10名華人職事及70名當地工作人員。中央社