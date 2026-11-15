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伊朗西部巴士翻覆 釀12死16傷

中央社／ 德黑蘭15日綜合外電報導

伊朗官方媒體今天報導，伊朗西部一輛巴士翻覆，造成12人死亡、16人受傷。

伊朗通訊社（IRNA）報導，這起事故發生在昨天晚間，地點位於鄰近伊拉克邊境的阿卜達南（Abdanan）與德羅蘭（Dehloran）之間，目前事發原因仍在調查中。

伊朗通訊社引述一名當地官員的說法稱，「一輛載有天然氣煉製廠員工的巴士翻覆，不幸造成12人喪生、16人受傷。」

報導指出，當局警告，由於部分傷者傷勢嚴重，死亡人數可能進一步攀升。

伊朗道路安全狀況堪憂。伊朗官方機構「伊朗法醫組織」（Iranian Legal Medicine Organization）曾在6月表示，截至3月的12個月內，交通事故奪走當地近2萬條人命。

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