外來移民如何融入德國社會？報告揭：社會融合正取得越來越好成績

移民融合恐怕是當今德國社會討論最多、也最激烈的話題。外來移民能夠順利融入社會嗎？為了促進移民融入社會，應採取哪些必要的措施？移民融入德國社會面臨著哪些挑戰？每隔兩年，聯邦政府的移民融入事務專員都會發布一份內容廣泛的數據報告。從去年開始，擔任聯邦政府融入事務專員的是社民黨政治家帕夫裡克（Natalie Pawlik）。

周三，帕夫裡克首先就移民融入情況做了一個積極的總體評價：「儘管還存在著一些障礙和挑戰，社會融合正在取得越來越好的成績。我們的民眾希望社會融入能夠取得成功。他們有權期待那些希望在德國長期生活的移民能夠學習我們的語言、遵守我們的法律。」為了讓外來移民能夠盡快就業，社會融入事務專員一職也隸屬於聯邦勞動部。

德國移民就業率高於大多數歐盟國家

《融入報告書》是由德國社會融入與移民問題研究中心撰寫的，依據則是官方的統計資料、民意調查以及獨立的調研報告。報告書得出的結論是，如果將各類群體都計算在內，那麼，德國大約有30%的人口具有移民背景，其中也包括父母一方是移民的情況。這些人當中有81%的人對德國有歸屬感。

帕夫裡克對此表示：「這個信息非常重要，因為當今時代，一些人總是喜歡討論移民融入社會不成功所帶來的問題。」德國融入與移民問題研究中心主任卡爾特（Frank Kalter）則補充道：「德國的移民就業率已經高達70%，高於歐盟大多數國家。」

而就業則主要集中在一個行業：「過去幾年當中，沒有德國國籍者在醫療保健和社會服務領域的就業人數增幅極大。」2009年，在德國就業的外籍人士大約為180萬，而2025年這一數字已經增長至580萬，增加了三倍以上。

女性就業率偏低 青少年犯罪率偏高

不過，問題也依舊很多。在幾乎所有移民群體中，女性就業都遇到了重重障礙。尤其是那些男性已經就業的有子女家庭，這一問題尤為突出。此類家庭中，只有大約60%的女性會出去工作。而在德國籍家庭中，女性就業的比例則高達近88%。

在獲得教育機會和進入就業市場方面，一些特定群體往往難度很大：他們大多數是以難民身份進入德國的年輕男性。如果僅以是否持有德國護照作為劃分標准，那麼，被判刑的刑事犯罪分子中，非德國籍人士佔比高達40%，遠高於他們在總人口中的佔比。部分原因當然也在於，他們被起訴舉報的頻率也更高。不過，與社會其他群體相比，他們成為犯罪行為受害者的比例也相對更高。

政府削減移民融入課程經費

帕夫裡克強調，掌握德語是成功融入德國社會的基礎和開端。然而，德國政府卻以節約經費為由，減少了用於社會融入課程的經費。相關課程獲得的政府補貼越來越少。來自社民黨的帕夫裡克明確表示，盡管她本人也是聯邦政府的一員，但她對上述舉措仍持堅決的批評立場。

帕夫裡克及其所屬的社民黨正在積極推動為早已融入就業市場的外籍人士盡早提供穩定的居留許可，這一點尤其適用於來自敘利亞和烏克蘭的群體。本周二，社民黨議員已經通過了相關的立場性文件。社民黨建議，現行勞動力居留權保障今後也應適用於難民群體。也就是說，只要難民找到了工作，就應獲得穩定的居留權。

那麼，以梅爾茨總理為首的保守派聯盟黨陣營會支持這樣的主張嗎？帕夫裡克對德國之聲表示，這個問題應該去問內政部長。而來自基社盟的內政部長多布林特（Alexander Dobrindt） 一項主張應實行強硬的移民政策。

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