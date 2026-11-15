哥倫比亞巴士翻覆至少6死11傷 疑似駕駛睡著釀禍

哥倫比亞警方表示，一輛巴士今天在國內西南部一條公路上翻覆，造成至少6人喪命、11人受傷。

這輛巴士從哥倫比亞南部卡奎塔省（Caqueta）出發，原本要前往首都波哥大。

美聯社掌握一份警方報告指出，巴士駕駛可能曾短暫睡著而導致這起交通事故。

哥倫比亞警方報告提到，當局仍試圖確認這輛巴士在威拉省（Huila）翻覆的確切原因，但他們認為，駕駛可能有「微睡眠」（microsleep）情況，亦即睡了幾秒鐘。

關於罹難者身分，相關當局未立即公布。