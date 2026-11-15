美日才同意美軍犯罪防範措施…沖繩再傳美軍酒後涉公然猥褻 商場內裸露下體

日本沖繩縣警沖繩署表示，一名25歲的美軍涉嫌在商場內裸露下體，於14日晚間因涉嫌公然猥褻，被依現行犯逮捕。

日本共同社報導，這名男子隸屬駐日美軍嘉手納基地，於14日晚間11時5分左右，在沖繩市一處商場的廣場脫下褲子、裸露下體，還以英文向不特定多數人喊「看這裡」。警方指出，男子當時爛醉如泥，無法接受訊問。

10月美軍士兵涉強盜殺人遭逮捕後，美日兩國政府約一週前才同意採取防範駐日美軍人員在沖繩犯案的措施，但近期仍接連發生飲酒造成的事件。

美軍10月9日起實施為期30天的宵禁，禁止外出的時間為凌晨0時至上午5時，針對軍階較低的軍人已延長至12月7日。

這名男子軍階屬於宵禁適用對象，案發時距離午夜宵禁開始只剩約1小時。

此外，同樣隸屬嘉手納基地的一名美國空軍上尉，14日凌晨因涉嫌酒後駕駛，遭沖繩警方當場逮捕。

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