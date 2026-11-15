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台菲聯手打擊網路詐騙 菲律賓移民局再逮4台男

中央社／ 馬尼拉15日專電
菲律賓移民局11月15日宣布，依據駐菲代表處的請求，移民局探員於10月29日在曼達威市逮捕4名涉嫌從事網路詐騙的台灣籍男子。圖／駐菲代表處提供（中央社）
菲律賓移民局11月15日宣布，依據駐菲代表處的請求，移民局探員於10月29日在曼達威市逮捕4名涉嫌從事網路詐騙的台灣籍男子。圖／駐菲代表處提供（中央社）

菲律賓移民局探員依據駐菲代表處與台灣刑事局的請求，10月29日在中部大城曼達威市逮捕4名涉嫌從事網路詐騙的台灣籍男子，犯嫌等候遣返。

菲律賓移民局今天宣布，移民局逃犯搜查小組（FSU）探員10月29日在宿霧（Cebu）大都會區的曼達威市（Mandaue）逮捕4名台籍詐騙嫌犯，分別是23歲的張男、28歲的游男、25歲的吳男和24歲的簡男。

目前4人已被移至大馬尼拉地區塔古市（Taguig）移民局看守所拘留。

駐菲代表處證實，這4人涉嫌從事網路犯罪活動，台灣新北地方檢察署已於今年8月20日發布逮捕令。

菲律賓移民局長維亞杜（Joel Anthony Viado）表示，移民局將持續遵循總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）強化邊境安全的政策方向，強力打擊在菲律賓活動的外籍逃犯及犯罪集團。

菲律賓移民局探員上個月在曼達威市另一處逮捕的27歲游姓台男，被指就是這個詐騙及洗錢集團的首腦。駐菲代表處表示，這個集團的受害台灣民眾超過200人，涉案金額逾新台幣1億元。

這波行動由台灣刑事局提供情資，菲律賓移民局配合執行，展現兩國執法合作成果。5名犯嫌正等候遣返程序，並將被列入菲律賓移民局黑名單，不得再入境菲律賓。

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