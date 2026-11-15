花錢選機位仍被航空公司換座？ 專家揭原因：這情況可退錢

搭飛機前特地挑選靠窗座位，甚至額外付費預訂，登機時卻發現座位被航空公司更改，遇到這種情況該怎麼辦？美國旅遊雜誌《Travel + Leisure》近日訪問航空業專家及資深空服員，指出航空公司可能因更換機型、飛航安全或營運需求調整旅客座位，即使已經付費選位，也不代表座位一定不會變動。不過，若被安排到等級較低的座位，旅客仍可能有機會取回選位費用。

旅遊點數平台Point.me點數情報主管吉米（Jimmy Yoon）表示，航空公司更動座位安排，最常見的原因是臨時更換執飛飛機。即使屬於相同機型，不同配置的客機也可能有不同的座位數量與排列方式，一旦改由其他飛機執飛，旅客原先預訂的座位可能根本不存在，航空公司便必須重新分配。

除了機型調整，飛航安全也是更換座位的原因。擁有近20年經驗的空服員馬丁內斯（Aura E. Martinez）解釋，若乘客不符合緊急出口座位的乘坐資格，或座椅、安全帶出現故障，都可能需要換位。此外，為了協助身心障礙旅客，或符合飛機重量與平衡要求，機組人員也可能調整座位安排。

馬丁內斯指出，旅客在登機前遇到座位異動，通常是航空公司的訂位系統、登機門地勤、營運部門或機場客服所處理，空服員對登機前的座位分配並沒有太多決定權。因此，若在登機前發現座位遭更換，向航空公司或登機門地勤詢問，通常比上機後才要求空服員處理更合適。

至於額外付費選位的旅客，是否能要求退費？吉米表示，多數航空公司的規定都保留調整座位的權利，因此付費選位並不能完全避免異動。不過，若旅客原本購買的是加大腿部空間座位或緊急出口座位，最後卻被安排到一般經濟艙座位，就可以向航空公司提出退還選位費用的申請。

但並非所有座位更換都符合退費條件。吉米舉例，如果旅客原本選擇靠窗座位，後來被改到另一個靠窗位置，航空公司可能認定兩者屬於相同等級；相較之下，從付費優選座位改成一般經濟艙座位，則較容易被視為座位降級。馬丁內斯也提醒，旅客應保留付款收據、登機證，以及原先座位安排的截圖，作為後續申請退費的依據。

為了減少臨時換位帶來的不便，吉米建議旅客在出發前定期查看訂位紀錄，不要只依賴航空公司的電子郵件通知。若發現座位異動，可以先透過航空公司網站或App查看是否仍有相近的座位可供選擇，必要時直接聯繫客服；如果已經抵達機場，則可在登機前向地勤詢問。越早發現座位變動，越有機會爭取到符合原先需求的安排。