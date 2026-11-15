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亞洲女性國會議員論壇 聚焦參政與實質決策權

中央社／ 台北15日電

2026「亞洲女性國會議員論壇」近日在馬來西亞舉行，聚焦女性參政與從政安全，並交流從政經驗，國民黨立委翁曉玲也與會；大馬智庫及政界人士表示，衡量女性參政的進展，也須檢驗她們是否有平等機會參與決策，並在不同政策領域發揮所長。

2026亞洲女性國會議員論壇（AWPC 2026）11日至15日在馬來西亞吉隆坡舉行，由德國「康拉德．艾德諾基金會」（Konrad-Adenauer-Stiftung, KAS）「亞洲政治對話」區域計畫與馬來西亞國會共同主辦，以「強化亞洲女性從政者的安全與韌性」為主題。

除台灣外，與會者也來自德國、東帝汶、菲律賓、日本、斯里蘭卡、印度、巴基斯坦及尼泊爾等地。

陽光日報（Sinar Harian）報導，大馬國會議員瑪絲艾米雅蒂（Mas Ermieyati Samsudin）指出，如何促進女性參與政治，是這屆論壇提出的重要議題之一。女性從政面臨的挑戰，不僅涉及經濟安全，也包括人工智慧（AI）在政治競選中的應用日益普及。

尼泊爾議員蘭朱（Ranju Darshana）在社群媒體臉書（Facebook）表示，亞洲各地的女性領袖雖處於不同的政治、文化及制度環境，卻面臨許多相似的挑戰，希望共同尋找解決辦法，把對話化為實際合作，推動具體改變。

翁曉玲受訪表示，與會者的從政背景各不相同，有人出身政治世家，也有約30歲就當選的年輕議員，儘管從政經歷不同，女性政治人物仍面臨相似的社會眼光與網路霸凌問題。有些女性從政者還得兼顧照顧家庭與政治生涯。

談到女性國會議員關注的議題，她說，婦女權益、家庭暴力及兒少保護是常見的焦點，例如韓國議員關注家庭暴力及親密伴侶暴力；台灣也關注如何透過福利政策減輕生育與育兒負擔。

另就女性參政議題，曾參與大馬柔佛州議員選舉的民主行動黨柔佛州副宣傳祕書楊惠儀（Yong Hui Yi）對中央社表示，台灣曾選出女性總統，女性參與公共事務的經驗值得亞洲其他地方參考。衡量女性參政的進展，除了看有多少女性當選或出任首長，也要看她們能否參與或主導重要政策。

她說，女性從政者同樣可以在經濟、財政、國防及外交領域發揮專業。外界應以能力、政策及實際表現評價女性從政者，避免以外貌或家庭角色等刻板印象定義。

大馬前瞻智庫（CASR）執行主任兼首席策略分析師黃美塬（Kat W. Wong）表示，過去20至30年，大馬女性參政已有進展，但女性能否和男性一樣，有平等機會承擔責任、參與決策並擔任領導職務，才是衡量進展的關鍵。

黃美塬指出，家庭照顧仍是女性參與公共事務的一道門檻，約10年前進行的一項調查發現，有受訪女性被問及是否願意參政或參與社會活動時，總是擔心沒有時間。因此，如果伴侶共同分擔家庭責任，有助於讓有意發展事業或參與公共事務的女性獲得支持。

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