火星火山還活著！ 探測器尋獲神秘氣體

火星變成一顆死氣沉沉的星球了嗎？歐洲太空總署的太空探測器近期在火星一座巨型火山周遭，偵測到不尋常的氣體與全新地表裂縫，顯示火星地底可能還藏有溫熱的岩漿與能量。科學家指出，這項發現打破了過去認為火星內部早已完全冷卻的傳統看法。

神秘氣體不尋常

《英國廣播公司》報導，火星大氣層中的「氯化氫」酸性氣體會隨著季節規律變化，通常在冬天變多、夏天消失，這與火星上的沙塵暴和水氣循環有關。然而，歐洲太空總署的微量氣體軌道器卻發現，在初夏時分，巨大火山「阿爾巴山」的斜坡裂縫上方，反常地出現了高濃度的神秘氣體。

研究人員推測，這種不合季節常理的氣體噴發，背後很可能是地底深處的岩漿正在活動。儘管火星的核心早就冷卻、保護星球的磁場也已經消失，但這項數據說明火星地底可能還有炎熱的熔岩，正透過地面裂縫緩慢向外洩漏氣體。

地底岩漿藏生機

《今日宇宙》報導，雖然火星整體看起來已經停止火山爆發，但阿爾巴山周圍新發現的細小裂縫，為地底還留有熱能提供了重要證據。專家形容，這些寬度不到一公尺、卻長達好幾百公尺的全新裂縫，就像是一根根「煙囪」，把地底深處的氣體一路排到地面上。

雖然科學界認為還需要更多證據，才能徹底推翻「火星完全死寂」的說法，但這項新發現已經為太空探索帶來新希望，也讓科學家更期待未來能在火星地底，找到微生物生存所需的熱能與養分。

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