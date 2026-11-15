快訊

急診壅塞為何無解？ 名醫提5項改革方向：整體流程困境非單一因素

U23世界盃／3支3分砲13：1轟破委國不敗金身 中華隊晉級季軍戰

許淑華控東發號用餐不付錢 蔣萬安疑惑：民進黨議員明明不在現場

聽新聞
0:00 / 0:00

教宗良十四世訪秘魯偏遠山城 重溫傳教歲月

中央社／ 秘魯聖克魯斯德蘇查班巴14日綜合外電報導
教宗良十四世。歐新社
教宗良十四世。歐新社

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）在為期12天的南美洲出訪行程中特別安排一站，前往秘魯西部安地斯山區，探訪一座居民不到6000人的偏遠小鎮。

對當地人來說他並不陌生，因為他過去曾擔任距離當地4小時車程的奇克拉約（Chiclayo）主教。

路透社報導，作為首位當選教宗的秘魯公民，教宗良十四世此行訪問秘魯宛如一場感性的返鄉之旅。他重溫了2015年至2023年擔任奇克拉約主教期間曾無數次走過的路途，從太平洋沿岸向東行進100公里，抵達聖克魯斯德蘇查班巴（Santa Cruz de Succhabamba）。

這次，天主教會領袖沒有像過去一樣行駛蜿蜒的山路，而是改搭直升機抵達。在那些路段，駕駛往往得放慢車速小心駛過陡峭的深谷。

當地樂團在田間聚集的人群面前唱道：「教宗良十四世，歡迎回家！」教宗良十四世隨後在此舉行彌撒。鎮中心許多西班牙殖民時期風格的建築外牆，也繪上壁畫，描繪他當年在秘魯擔任主教時的模樣。

來自美國芝加哥的教宗良十四世，曾在秘魯擔任傳教士約20年，擁有美國及秘魯雙重國籍。此次他訪問秘魯，是他這趟3國出訪行程的最後一站，也是最具個人情感意義的一站。這趟巡訪吸引約1200萬人到場，創下歷來最高紀錄。

根據秘魯國家統計局資料，包含聖克魯斯在內的卡哈麥卡大區（Cajamarca）是秘魯最貧困的地區之一，當地貧困人口占比最高達40%。

隨後，教宗良十四世在教區附近一處空地上主持彌撒。梵蒂岡估計現場約有2萬人參與，人數雖少於他此次南美洲出訪的其他場次，但在場許多民眾都是良十四世的舊識。他過去每年都會造訪當地數次，為這座小鎮的鄉村居民提供牧靈服務。

良十四世 教宗 秘魯

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

「秘魯人教宗」返故鄉300萬人迎接 海濱公園豎立14公尺高雕像

教宗重返第二故鄉 百萬人夾道歡迎

耶魯前音樂教師跑全台 追外台戲16年

西班牙Moto2選手赤腳走8千公里抵大陸 見樂山大佛讚：會再回大陸

相關新聞

教宗良十四世訪秘魯偏遠山城 重溫傳教歲月

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）在為期12天的南美洲出訪行程中特別安排一站，前往秘魯西部安地斯山區，探訪一座居民不到6000人的偏遠小鎮。

星期人物／普拉伯沃陷竊聽風暴 背後靈扯出印尼前總統

「紀律是我的呼吸，忠誠是我的靈魂，榮譽是我的一切。」 印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）10月引用軍中長官教導他的這句格言，談論軍人最重視的價值。一個月後，印尼警方揭露，這位前陸軍將領可能長期遭到自己政府的警界高層非法監聽。 嫌疑人包括前警察總長里斯提約（Listyo Sigit Prabowo），他原是前總統佐科威（Joko Widodo）的親信。這場竊聽風暴，也牽扯出普拉伯沃與佐科威的敏感情結。

英國政府籲「防災儲糧」！瓶裝水銷量暴增67% 這產品一度缺貨

如果突然停水、停電，甚至連網路都中斷，你家中的糧食和飲用水，足夠維持幾天？英國政府日前呼籲全國家庭儲備至少3天的緊急物資，沒想到民眾隨即展開行動！瓶裝水銷售額年增67%，罐頭食品增加37%，乾洗手更飆升83%，每天額外約有40萬人購買罐頭肉類。究竟英國是否掀起恐慌性搶購潮？市場研究機構最新報告卻得出令人意想不到的結論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。