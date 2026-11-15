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教宗良十四世訪秘魯偏遠山城 重溫傳教歲月
天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）在為期12天的南美洲出訪行程中特別安排一站，前往秘魯西部安地斯山區，探訪一座居民不到6000人的偏遠小鎮。
對當地人來說他並不陌生，因為他過去曾擔任距離當地4小時車程的奇克拉約（Chiclayo）主教。
路透社報導，作為首位當選教宗的秘魯公民，教宗良十四世此行訪問秘魯宛如一場感性的返鄉之旅。他重溫了2015年至2023年擔任奇克拉約主教期間曾無數次走過的路途，從太平洋沿岸向東行進100公里，抵達聖克魯斯德蘇查班巴（Santa Cruz de Succhabamba）。
這次，天主教會領袖沒有像過去一樣行駛蜿蜒的山路，而是改搭直升機抵達。在那些路段，駕駛往往得放慢車速小心駛過陡峭的深谷。
當地樂團在田間聚集的人群面前唱道：「教宗良十四世，歡迎回家！」教宗良十四世隨後在此舉行彌撒。鎮中心許多西班牙殖民時期風格的建築外牆，也繪上壁畫，描繪他當年在秘魯擔任主教時的模樣。
來自美國芝加哥的教宗良十四世，曾在秘魯擔任傳教士約20年，擁有美國及秘魯雙重國籍。此次他訪問秘魯，是他這趟3國出訪行程的最後一站，也是最具個人情感意義的一站。這趟巡訪吸引約1200萬人到場，創下歷來最高紀錄。
根據秘魯國家統計局資料，包含聖克魯斯在內的卡哈麥卡大區（Cajamarca）是秘魯最貧困的地區之一，當地貧困人口占比最高達40%。
隨後，教宗良十四世在教區附近一處空地上主持彌撒。梵蒂岡估計現場約有2萬人參與，人數雖少於他此次南美洲出訪的其他場次，但在場許多民眾都是良十四世的舊識。他過去每年都會造訪當地數次，為這座小鎮的鄉村居民提供牧靈服務。
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