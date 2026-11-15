巴西今年首見M痘死亡病例 暫不列為疫情爆發

巴西今年出現首起M痘死亡病例，不過官方認為病例增幅尚低，未達疫情爆發程度。據公衛機構報告，巴西今年已有逾千例確診，這起死亡病例係出現在人口眾多的里約熱內盧。

法新社報導，隸屬衛生部的克魯斯基金會（Fiocruz Institute）昨天發布報告指出，巴西今年已記錄1009起M痘（mpox，舊稱猴痘）確診病例。

這起死亡病例出現在里約熱內盧（Rio de Janeiro），當地9月至11月陽性病例數，為今年其餘時間所記錄病例數的2倍。

克魯斯基金會表示，政府已加強監測措施，並採購2萬5000劑新型疫苗，但目前並未將病例增加情況視為疫情爆發，因為病例數仍「遠低於2022年歷史高峰」。

M痘由與天花同科的病毒傳播，會引起發燒、肌肉痠痛和類似大型膿包的皮膚病灶，可能致命。這種病毒可由動物傳給人類，也可透過密切身體接觸，在人與人之間傳播。

2022年和2024年，世界衛生組織（WHO）因M痘在部分國家迅速傳播，宣布M痘為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

巴西擁有2億1400萬人口，今年病例紀錄多數出現於聖保羅和里約熱內盧，這兩地亦是全國人口最多3個州中的2個。