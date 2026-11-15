台灣當代錄像藝術西班牙LABoral開展 呈現多元文化地景

在文化部駐西班牙代表處文化組推動下，「Taiwan in Motion—台灣當代錄像藝術展」日前在西班牙LABoral藝術與工業創作中心開展，8組台灣藝術家進駐西班牙指標性科技藝術殿堂，呈現台灣多元文化地景及島嶼獨特的歷史軌跡。

LABoral藝術與工業創作中心（LABoral Centro de Arte y Creación Industrial）位在西班牙北部阿斯圖里亞斯自治區（Asturias）希洪市（Gijón），自2007年成立以來，專注於連結藝術、科學、科技與創意產業，不僅是美術館，更是一座結合研發、創新與教育的開放式實驗室。

駐西文化組今年首度與LABoral藝術與工業創作中心攜手合作，匯聚崔廣宇、魯志楷＆呂妙盈、許惠晴、林羿綺、洪鈞元、段沐、林沛瑤及何恭譱共8組藝術家作品，自12日至19日展出，呈現台灣錄像藝術發展、多元文化地景及島嶼獨特的歷史軌跡。

12日舉辦的開幕式，特邀策展人陳寬育及藝術家何恭譱親赴現場，何恭譱獻上音像演出（Audio-Visual Performance）「菜市仔」，並舉辦專題講座「記憶與感知的再書寫：台灣當代錄像藝術」，與希洪市藝文界人士對話分享。

陳寬育提到，本次展覽囊括自1970年至1990年世代的台灣藝術家，「選取的都是自己非常欣賞的藝術家，非常開心能透過這次的機會與他們合作」。

陳寬育指出，這次挑選的錄像藝術作品都涉及「身體」的不同切入視角，他想展現藝術家面對當代生活境況、反思成長經驗所凝鍊的影像關注與表現手法，在勞動、家族記憶與物質痕跡中追問生命狀態，也試著提出解答。

何恭譱在表演後接受中央社訪問時表示，場館拱式天花板所形成的獨特聲學環境令他印象深刻，當他的音像演出經由音響系統擴散至其建築空間，聲波隨著反射與殘響不斷交織、延展，形成綿延且富有奇幻色彩的聲響質地。

何恭譱說，「建築在表演過程中，不再只是演出的容器，而是成為聲音創作的一部分，使作品與空間共同構築出獨特的聽覺景觀。」

問及對西班牙的印象，何恭譱提到，西班牙是他首次踏足歐洲大陸的國家，孕育了達利（Salvador Dalí）、畢卡索（Pablo Picasso）、米羅（Joan Miró）等現代藝術家，因此對他而言，「此行不僅是異國文化的探索，更是一場從書本走向現實的藝術體驗」。

駐西文化組長張祐瑄告訴中央社，LABoral藝術與工業創作中心是西班牙最重要且具先驅地位的科技藝術場館，中心總監龔薩雷茲（Semíramis González）是活躍於當代藝術領域的策展人，今年開啟首次合作後，期待未來能延續這股動能，引介更多台灣數位科技藝術家赴西班牙展演交流。