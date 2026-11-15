英國政府籲「防災儲糧」！瓶裝水銷量暴增67% 這產品一度缺貨

如果突然停水、停電，甚至連網路都中斷，你家中的糧食和飲用水，足夠維持幾天？英國政府日前呼籲全國家庭儲備至少3天的緊急物資，沒想到民眾隨即展開行動！瓶裝水銷售額年增67%，罐頭食品增加37%，乾洗手更飆升83%，每天額外約有40萬人購買罐頭肉類。究竟英國是否掀起恐慌性搶購潮？市場研究機構最新報告卻得出令人意想不到的結論。

英國籲全民儲備3天糧食飲水 焗豆、瓶裝水一度缺貨

英國內閣辦公室10月22日推出為期3年的「Be Ready」（做好準備）防災宣導計畫，呼籲家庭針對極端天氣、停電、停水及網路攻擊等突發事件做好準備，儲備至少3天的緊急物資。

政府發出呼籲後的第一個週末，部分超市隨即出現缺貨情況。根據英國媒體報導，線上超市Ocado於10月26日有多款瓶裝水缺貨，包括Volvic及Highland Spring，部分Heinz及Baxters罐頭湯品也銷售一空，就連英國人經常食用的焗豆罐頭和電池都一度買不到。

Ocado坦承部分商品需求增加，正在安排補貨。冷凍食品連鎖超市Iceland也表示，罐頭食品銷量在週末激增40%，瓶裝水同樣熱賣，但強調整體貨源充足。

手電筒銷量暴增284% 手搖式收音機銷售一空

除了糧食和飲用水，緊急用品也突然成為搶手貨。BBC節目《Newsnight》取得的數據顯示，電子產品零售商Maplin的手電筒銷量較上月同期暴增284%，收音機及行動電源則分別增加92%及106%。

居家用品及五金連鎖店Robert Dyas的收音機銷量較前一週增加160%；Maplin一款售價18.99英鎊的Ionos Almere手搖式收音機，更在政府發布呼籲的隔天銷售一空。電商平台Joybuy也公布，10月22日至25日期間，手電筒銷售額較前一週同期暴增2100%，攜帶式收音機增加1000%。

瓶裝水銷售額成長67% 每天多40萬人買罐頭肉類

市場研究機構Worldpanel by Numerator於11月10日公布最新數據，顯示政府宣導計畫推出後10天內，乾洗手銷售額年增83%，瓶裝水增加67%，罐頭及瓶裝食品也成長37%。

其中，瓶裝水銷售額從去年同期的1360萬英鎊，增加至2280萬英鎊；罐頭及瓶裝食品則從5820萬英鎊，成長至7950萬英鎊。罐頭肉類的購買人數更年增43%，相當於每天額外約有40萬名消費者購買。另一家市場研究機構NIQ也指出，10月下半月罐頭食品銷售額年增27%，但政府宣導計畫未必是唯一原因。

英國陷入恐慌性搶購潮？專家揭消費者購物真相

各類商品銷量大幅增加，令人聯想到新冠疫情初期，超市貨架被搶購一空的景象。然而，Worldpanel零售及消費者洞察主管麥凱維特（Fraser McKevitt）指出，這次「並非恐慌性搶購」。研究顯示，10月份購買瓶裝水的英國家庭仍不到三分之一；罐頭肉類的典型購買包裝也維持在約500公克，沒有出現大量購買超大包裝的跡象。

麥凱維特解釋，銷售成長主要來自更多人在每週例行採買時，順手增購緊急物資，而非一次將購物車塞滿，這也符合政府希望家庭逐步儲備糧食的原意。英國零售業刊物《The Grocer》委託進行的民調也發現，在曾嘗試購買緊急物資的受訪者中，只有7%表示遇到缺貨情況。

換句話說，雖然個別超市出現焗豆罐頭、瓶裝水及收音機銷售一空的情況，但目前沒有證據顯示英國正陷入全國性的恐慌性搶購潮。

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文章授權轉載自《香港01》