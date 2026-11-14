俄羅斯熊襲2026年釀36死 各地撲殺配額最高3成

俄羅斯自然資源部今天表示，為控制棕熊數量，政府已制定各地不同的撲殺配額，最多將撲殺當地棕熊族群的3成。今年棕熊攻擊事件已造成俄國36人死亡。

國營的俄羅斯新聞社（RIA）引述自然資源部聲明報導，這項措施旨在加強棕熊數量管理、減少襲擊事件，且已向司法部完成登記。

俄羅斯新聞社的報導並未說明撲殺作業何時開始，也沒有交代這項措施將實施多久。

自然資源部指出，俄羅斯境內棕熊數量約為30萬8000隻，各地撲殺配額不同，例如堪察加（Kamchatka）為14%，西伯利亞西部的克拉斯諾雅斯克（Krasnoyarsk）為19%。

該部會已編列折合超過97萬美元的經費，用於撲殺已知會靠近人類、在垃圾掩埋場覓食的熊隻。

根據俄羅斯政府資料，過去30年來，棕熊數量已增至原來的兩倍以上，部分原因是冬季變得較短，氣候也較溫和。