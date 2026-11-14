NASA旅行家1號飛行49年 即將締造「光日」里程碑

美國國家航空暨太空總署探測器「旅行家1號」1977年發射以來，已經比任何其他太空船都飛得更遠，它也即將達成一項里程碑，行經1個「光日」，亦即光在24小時行進的距離。

路透社報導，光日約260億公里，美國國家航空暨太空總署（NASA）指出，旅行家1號（Voyager 1）正以每小時近6萬1000公里速度在幾近真空的太空飛行，它將於美東時間18日清晨5時16分抵達距離地球1光日的位置。

天體物理學家康明茲（Alan Cummings）表示：「我把這視為一項工程里程碑，標誌著旅行家1號驚人的長壽，同時也顯示，在如此距離仍能與旅行家1號通訊，是一項工程成就。」

對於許多人來說，「光年」可能是更為熟悉的概念，它是光在1年中行進之距離，大約9兆5000億公里。

太陽系外距離地球最近的恆星，則大約位於4.24光年外。